Эмоциональное насилие, или Как вычислить абьюзера

Тема абьюза, или жестокого обращения, сегодня невероятно актуальна. Мы не будем касаться физического аспекта, скорее взглянем на психологический абьюз как форму морального насилия с наличием шантажа, унижений и манипуляций. Эти слова страшны даже на слух, не говоря уже о том, что никто не застрахован от подобного поведения мужчин.

Есть мнение, что жертвами подобных отношений становятся невнятные женщины, у которых ни характера, ни силы воли. Но на самом деле это не совсем так. Безусловно, под «чары» индивидов, жаждущих причинить боль, попадают в первую очередь девушки с психологическими травмами, сложными отцами и прочими уязвимыми точками. Абьюзеры их чувствуют с другой улицы и скорее бегут «на помощь». Кто-то давит авторитетом, выбирая юную жертву, кто-то играет на свежей драме, например расставании, и якобы пытается помочь его пережить. Играют в некоего спасителя, прекрасно чувствуя, что женщина в плохом состоянии соображает с трудом. Существует и другая категория абьюзеров, более подкованных, им гораздо больше удовольствия доставляет охотиться на сильных и уверенных в себе. От связи с ними эти мужчины испытывают глубочайшее ощущение власти и мастерства. Невероятно, но именно сложившиеся женщины уверены, что никогда не пополнят ряды «тех странных» слабачек и забывают быть начеку. Они уверены, что раскусят мерзавца с первых секунд, ведь в их арсенале опыт, успешность и неплохие мозги.

К несчастью, поведение абьюзера многолико. Вы можете в течение нескольких месяцев не догадываться или не признаваться себе, что перед вами манипулятор и вы уже вовсю висите на его крючке. Ведь первые недели все идеально: максимальное понимание, красивые ухаживания, невероятная доброта (да-да, обычно они талантливые актеры). Но вместе с ними и странное поведение. И вот вы, умная и успешная женщина, ищете ответы в себе, занимаясь самокопанием, и потихоньку начинаете терять веру в собственные силы. Параллельно с этим формируется и крепнет эмоциональная зависимость от партнера — к сожалению, мы, женщины, очень склонны к этому вне зависимости от социального статуса и воспитания. Что же дальше по сценарию? Неожиданные конфликты, сменяющиеся примирениями и вновь восходящими конфетными периодами. В подобной обстановке непросто осознать, что в вашей жизни творится что-то ненормальное. Скорее всего, вы думаете о том, какой эмоциональный у вас партнер, о том, что вы притираетесь, и, конечно, вспоминаете все широкие жесты в духе «со мной никогда такого не было!».

У психологического абьюза масса проявлений. Во-первых, этот «дефективный» партнер рано или поздно начнет делать все, чтобы ваша самооценка снижалась. Оскорбительные высказывания, ссоры с перекручиванием фактов и того, кто первый начал, резкая критика, возможно, даже запугивания. Конечно, если мужчина однажды повысил голос, то это еще не значит, что он абьюзер. У настоящего «доминанта» проявления эмоциональных реакций строго стабильны, это в принципе его стиль поведения, как выясняется уже потом. Неуважение — еще один «сюрприз», который этот демон приготовит для вас рано или поздно. Присмотритесь внимательнее. Всегда ли он вежлив, позволяет ли грубости или сарказм в ваш адрес? Делаете ему замечания, а он все опровергает, еще и обвиняя вас, что вы делаете из мухи слона? Поздравляем! Вот еще один признак ваших деструктивных отношений.

Возвращаясь к невиданной щедрости: мужчина-абьюзер старается навязать вам свою помощь в надежде вызвать ощущение, что вы ему чем-то обязаны. Делает он это навязчиво — а как еще можно вторгаться в личное пространство? Еще один «звоночек» — это контроль. В начале отношений он никак не считывается. Скорее всего, вам льстит, что приятель дотошно продумывает совместные планы на выходные. Ответьте себе вот на какой вопрос: он вообще задумывается, чего вы хотите? Спрашивает ваше мнение или, может, советуется? Даже это не самое страшное. За планами следует ваш досуг в целом. Возлюбленный наверняка захочет, чтобы вы проводили с ним все свое свободное время (потому что нормальный человек его вряд ли вытерпит, а проводить время в одиночестве он не умеет), начнет негативно высказываться о ваших родственниках и принятых в семье праздниках. Подруги, конечно же, одна за другой начнут попадать в черный список тех, кто плохо на вас влияет, ну а дальше благоверный коснется всего, что у вас осталось: работы, хобби, одежды, макияжа. Чем меньше вы будете следовать его советам, тем больше он будет раздражаться и, не удивляйтесь, обвинять вас в нелюбви к нему.

Активное проявление ревности — еще один паттерн поведения, который обожают абьюзеры. «Прости, я вчера наделал глупостей, я просто вышел из себя из-за любви к тебе!» — знакомые фразы? Они не из сериала или бульварного романа, а из реальной вашей жизни, которую вы каким-то магическим образом уже перестаете контролировать. Неадекватное поведение — проверки, звонки и прочая истерия — недопустимо в зрелом возрасте. Еще можно понять, что в вашем самом первом романе разгорались подобные страсти, но сейчас? Вы все еще кому-то позволяете проявлять по отношению к вам чувство собственности, да еще и под маской любви? Очень жаль!

Абьюзеры — инопланетные люди: никогда ни в чем не виноваты. А вот все вокруг только и делают, что неправильно себя ведут, особенно по отношению к ним. Дайте такому человеку немного времени, и он начнет обвинять вас во всем, что можно. А он продолжит оставаться святым, правда без способности выполнять обещания и быть ответственным хоть за что-либо.

Существует хитрость, которой владеют все без исключения абьюзеры. Они, в отличие от нормальных мужчин, торопятся обзавестись серьезными отношениями. Повезут вас в «Икею» на второй день знакомства, заговорят о свадьбе и детях на пятый — будьте бдительны. Эти приемы используются для того, чтобы прибрать вас к рукам. Без шуток, даже не думайте радоваться, а лучше притормозите развитие отношений на неопределенный срок.

Если вы заметили в своих отношениях хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков, отнеситесь к этому серьезно. Чем быстрее вы распознаете «врага» рядом с собой, тем меньше последствий разгребать потом. К счастью, вы, возможно, пока не знаете, что женщина в абьюзивных отношениях не делает для себя ничего, она просто начинает себя терять. Чем это грозит? Депрессией, психическими расстройствами, самобичеванием. Но есть и хорошие новости. Стать счастливой после абьюза возможно. Что для этого нужно: осознать проблему, «отгоревать» травмирующие отношения, научиться заново быть собой, общаться с любящими друзьями и родственниками, поменять жилье или работу, завести новые увлечения, избавиться от вредных привычек и, главное, поверить, что вы достойны счастливой жизни и больше никто не сможет ей навредить. Начните с малого, но очень сложного: никому не позволяйте относиться к себе с неуважением. Так, шаг за шагом, вы поймете, как ценна ваша личность, и начнете главный роман в своей жизни — роман с самой собой в любви и согласии.