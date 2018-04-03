Хочу и будет: как ставить цели и достигать их

Весной ни к чему выжидание. Время идти вперед: добиваться поставленных целей, достигать новых высот и быть образцовой версией себя.

Если чувство неуверенности в себе и незнание, с чего начать, знакомо, наша статья-руководство поможет справиться с недугом. Приятный бонус — комментарии и подсказки на тему «Как начать действовать» от девушки, разбирающейся в вопросах постановки задач и достижения целей много больше других.

Делиться опытом и давать дельные советы будет Юлия Вотинцева, телеведущая программы «Вести-Урал» на канале Россия 1.

Меньше слушайте — больше мечтайте

Глупый учится на собственных ошибках, умный — на чужих, мудрость, подтвержденная временем. Не советуем оглядываться на окружающих, ожидая одобрение или совет. Если вы четко видите цель, представляете путь достижения и готовы по нему пройти — дерзайте.

Здесь же — не ограничивайтесь одной целью в год. Мечтайте о многом, стремитесь к лучшему, имейте здоровый «целевой» аппетит: говорят, один раз живем!

Совет эксперта

Несмотря ни на что, последние пять лет каждый год начинаю с планирования — выделяю 25 целей! Пять из которых глобальные и дальновидные, остальные двадцать небольших, но не менее важных. Привычка помогает расставить приоритеты и обозначить курс на ближайшие 12 месяцев. Заглядываю в блокнот каждый месяц, напоминая себе о задуманном.

Ставьте достижимые цели

Здесь же оговоримся. Нет, мы не о том, что целиться на большое и заветное ни к чему. Хочется сделать акцент, что лучше концентрироваться на вещах и желаниях, которые возможно достичь в течение года, возможно, двух лет. Помните, если цели не будут стремиться к воплощению в жизни, то интерес к задуманному быстро пропадет.

Совет эксперта

Достижение цели — работа: ежедневная и терпеливая. Разумеется, стоит подключить воображение и силу мысли. Думать, представлять конечный результат и получать во время процесса удовольствие. Простое упражнение на воображение помогает сконцентрироваться на желании и образно выстроить воображаемое в деталях. Развивайте воображение, это важно!

Прокачивайте навык небольших шагов

Цели не достигаются одним волевым рывком.

Воплощение намеченного — пошаговый переход от этапа к этапу. Поэтому советуем: практикуйте в жизни навык «небольших шагов». Раскладывайте каждую цель на небольшие шаги. Достигнув малого, первые победы не заставят ждать. Значит вы точно не сойдете с дистанции.

Совет эксперта

Всегда делаю акцент на сроках достижения целей: закладываю время для каждой. Если цель в назначенное время не достигнута, значит, либо неправильно сформулирована, либо не так важна. Замечала, в случае, если не дохожу до результата, стараюсь дробить цель и достигать поэтапно каждый пункт. Это классно работает.

Учитесь концентрироваться

Цель выбрана, собственный настрой задан. Помните: достижение желаемого — процесс небыстрый. Стоит заранее запастись терпением, а главное сконцентрироваться! На пути будут соблазны — правильно расставляйте приоритеты. Поставили себе цель? Значит концентрируйтесь здесь и сейчас и продолжайте движение.

Совет эксперта

Чтобы работа по достижению желаемого оказалась продуктивной и действенной, надо её любить и вкладывать душу. Считаю, это главным.

Ленитесь регулярно

Думаете, опечатка в тексте? Вот и нет. При постоянном желании сделать больше сегодня, чтобы оказаться ближе к цели, наш организм быстро устанет. Тогда неминуемо: месяцы восстановления и опять сначала. Чтобы не допустить подобного, просто радуйте себя небольшими тайм-аутами. Час лени в день для восстановления внутреннего баланса, и вас снова не догнать.

Совет эксперта

Работать, достигать цели, наслаждаться жизнью и не уставать помогают моменты «самобалования» — занятие делами, которые вдохновляют. Для меня это путешествия, шоппинг, встречи с друзьями.

И напоследок главное: не ждите благодатного понедельника, союзников в деле или нужного строя звезд на небосводе. Верьте в себя и действуйте, действуйте! Потому что когда, как не сейчас? Вы в отличной форме: чуть за двадцать, весь мир у ваших ног!