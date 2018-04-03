Какое ты блюдо по знаку зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ты — паприкаш. Густой, пряный, многосоставный, с умеренной перчинкой, которая по совместительству является и твоей изюминкой. Тебе важно сразу достичь нужного результата, чтобы больше к сделанному не возвращаться, поэтому ты часто одновременно решаешь несколько задач; так и это блюдо: и суп, и второе — утром съел, весь день сыт. А еще ты такая же яркая, никого не оставляешь равнодушным, твоя индивидуальность порождает массу подражателей, однако они до тебя все равно не дотягивают.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Ты — кулебяка. Традиционная, по классическому рецепту, ароматная и очень уютная. Ты успокаиваешь одним своим видом, с тобой так замечательно вечерами пить чай, обсуждая произошедшее за день и планируя будущие свершения. Тебе совершенно не нужны какие-то экзотические дополнения и нестандартные «начинки», ты хороша в своей стабильности и неизменности, в тебе живет накопленный веками опыт, который ощущается на каком-то подсознательном уровне.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ты — пицца. В тебе столько всего: тягучее обаяние сыра, острота перца, яркость соуса, и каждый раз ты удивляешь все новыми и новыми «ингредиентами» и вкусами. Ты вредное для желудка и нервной системы создание, но отказаться от «поедания» тебя сложно. Кажется, что насытился, надоело, хочется чего-то другого, но ты манишь какими-то еще не выявленными гранями и «начинками», а потому рука сама тянется за очередным «ломтиком». И так как каждая встреча — интересное открытие, общаться не наскучивает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ты хорошо прожаренная в духовке курочка с хрустящей корочкой и минимальным набором специй. Изыски и деликатесы, как ни странно, рано или поздно приедаются, ты — никогда. Твоя мнимая простота таит в себе многогранность вкусов и текстур, тебя невозможно испортить, потому что ты верна своей натуре и всем тем моральным устоям, которые впитала еще в детстве. Ты уместна и в кругу семьи, и на роскошных празднествах, тебя обожают и дети, и многие взрослые.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ты — стейк medium rare с большим количеством черного перца. Под жгучей и достаточно жесткой корочкой таится нежная мякоть души, которая вполне в состоянии истекать и ароматным соком вдохновения, и кровью обид, сожалений, рефлексий. Ты тяжеловата для тех, кто предпочитает простое и незамысловатое общение, далеко не все «переваривают» тебя, а у тех, кому ты «не по карману», от тебя настоящее несварение. Но обильное слюноотделение ты вызываешь практически у всех окружающих.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты — брокколи, приготовленная на пару. Правильная, полезная, но порой скучноватая. Однако если найти к тебе подход, создать для тебя «изысканный соус», пропитать духом авантюризма и приправить остротой новых открытий, ты превращаешься в утонченное, незнакомое и невероятно вкусное блюдо. А еще ты незаменимый «гарнир» для тех, кто хочет добиться каких-то амбициозных целей, но без помощника твоего уровня никак не справляется.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ты — жареное мороженое. Противоречие уже в названии. Ты сама не очень понимаешь, что собой представляешь, а уж для окружающих ты и вовсе нечто непостижимое. За внешней горячностью и дружелюбием может скрываться холодное, равнодушное сердце, а порой за жесткостью оболочки таится нежная душа, и все это не в разных людях, а в тебе одной. Просто в тебе так много разных настроений, что сегодня ты ненавидишь весь мир и закрываешься от него, а завтра готова пожертвовать ради него своей жизнью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ты — тайский суп том ям. Огромное количество на первый взгляд несочетаемых «ингредиентов» в виде личностных качеств и характерных особенностей, жгучая острота высказываний, неоднозначность восприятия твоей персоны. Окружающие всегда делятся на два лагеря: кто-то обожает тебя до дрожи, не может тобой насытиться и тянется к тебе, не обращая внимания на твой весьма спорный «вкус», а кто-то, один раз «попробовав», долго плюется и впоследствии старается держаться от тебя подальше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ты — бутерброд. На первый взгляд, проста и незатейлива, но выручаешь в самых разных ситуациях: с тобой хорошо и удобно путешествовать, делить чашку чая в перерывах между работой, даже «закусывать» какие-то горькие неприятности. Правда, ты можешь быть крайне неудобной, всегда «падая маслом вниз», то есть делая и говоря то, что хочется тебе самой, а не тем, кто ждет от тебя логичности, предсказуемости и лести в поведении и высказываниях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ты — картошка с тушенкой. Не претендуешь на какие-то сложносочиненные изыски, особенно в повседневной жизни, однако способна вполне бюджетно накормить массу народа; бережлива и не тратишь деньги на то, без чего можешь обойтись; тебе не нужны какие-либо оригинальные «приправы», чтобы правильно подать себя тем, кто тебе зачем-то понадобился. Ты основательна, ставишь перед собой четкие задачи и превосходно справляешься с ними, так как не отвлекаешься на внешнее украшательство своей деятельности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ты — водка с шампанским (да, это не совсем блюдо, но и ты не слишком похожа на других). Для того чтобы тебя правильно «приготовить», расположить к общению, нужно сначала добраться до твоей души, сделав это так, чтобы ты не сбежала в процессе «откупоривания бутылки шипучего напитка», а если что-то идет не так, то струя в потолок и поминай как звали. Сорокоградусная же твоя составляющая — полная непредсказуемость от «употребления тебя вовнутрь», ты можешь как подвигнуть на свершения, так и ввергнуть в депрессию или в самоуничижение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ты — китайское печенье с предсказаниями. Даже не задумываясь, о чем говоришь, ты выдаешь пророчества, которые регулярно сбываются. Твоя феноменальная интуиция граничит с даром настоящей пифии, а потому даже к твоим шуточным высказываниям стоит относиться серьезно. Те, кто знает тебя достаточно хорошо, привыкли не игнорировать твои слова — они вполне годятся в качестве руководства к действию и помогают избегать массы неприятностей.