Мелочи жизни: что вы понимаете, когда взрослеете

То, во что вы верили лет в 20, может со временем оказаться большой неправдой, и пусть вас это не пугает. Постепенно нам всем приходится отделять мифы от реальности.

1. Миф: Ваша настоящая жизнь начнется в следующем году. Или еще через год.

Реальность: Сюрприз! Сколько бы вам ни было лет — это и есть ваша настоящая жизнь. И как вы ее проживете — зависит от вас.

2. Миф: Счастье — это когда все ваши мечты и надежды сбылись.

Реальность: Когда человек юн, ему так легко представить, что перед ним все дороги открыты, и так легко решить, что использовать все эти возможности — это и есть счастье. Но потом вы понимаете, что вам по душе совсем не такая жизнь, как та, о которой фантазировали в детстве. «С каждым днем я чувствую себя все счастливее — гораздо счастливее, чем в студенческие годы. Конечно, у меня все еще есть планы и цели, но самое приятное для меня — это быть дома, с семьей».

3. Миф: Существует определенный возраст, когда вы как по волшебству становитесь взрослой.

Реальность: Зрелость — это путешествие, а не пункт назначения. Каждый видит ее по-своему.

4. Миф: Однажды ваше самоощущение изменится.

Реальность: «Как бы ни так. Я замужем, у меня серьезная карьера, двое чудных детей и собственный дом. И каждый вечер, когда дети играют в Лего, а я смотрю в окно на луч света, заливающий крыльцо, я все еще чувствую себя так, словно жду, когда придут мама и папа и позаботятся обо мне».

5. Миф: Вы измените мир.

Реальность: Конечно, нет ничего невозможного. Но чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что не у каждого есть некая сверх-миссия, и это нормально. Не обязательно свершать перевороты — можно просто хорошо делать свое дело.

6. Миф: Ваша любимая группа никогда не распадется и никогда не выпустит неудачный альбом.

Реальность: Да, возможно, однажды эти ребята вас разочаруют. Не беда, у вас все еще остались их ранние песни, которые вы обожаете.

7. Миф: У вас впереди сколько угодно времени.

Реальность: Никогда не знаешь, что будет завтра, так что не откладывайте — действуйте.

8. Миф: Лучшие друзья — это навсегда.

Реальность: По мере того, как проходишь определенные вехи — заканчиваете школу, вуз, выходите замуж, переезжаете, меняете место работы, — вы обнаруживаете, что некоторые друзья — это часть того отрезка жизни, на который обстоятельства свели вас вместе. И это нормально. Просто поблагодарите судьбу за то, что они были в вашей жизни.

9. Миф: Каждому воздастся по трудам его.

Реальность: Хотели бы мы все, чтобы это было правдой. На самом деле, упорный труд — это как покупка лотерейного билета: вы создаете условия для того, чтобы выиграть. Остальное зависит от удачи. Это не значит, что не надо стараться. Надо просто помнить, что это не всегда ваша вина, если что-то не получилось, несмотря на все усердия.

10. Миф: Вас всегда будет тянуть весело провести время: пойти на концерт, в клуб, в гости.

Реальность: Когда-то родители не пускали на дискотеку? Выросли, теперь ходи не хочу… Вот именно: не хочу.

11. Миф: Однажды вы решите все свои жизненные проблемы.

Реальность: Поднимите руки, кому это удалось? Вы можете решать их одну за другой, но жизнь в том и заключается, чтобы подкидывать новые. И это нормально.