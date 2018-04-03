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Почему гнаться за счастьем вредно
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Почему гнаться за счастьем вредно 

Sunmag 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Беги, Лола, беги!"
Современное общество охватила необъяснимая тяга к поиску счастья. Тренинги, вебинары, ретриты, курсы — большинство всех этих мероприятий посвящено одной теме. А как иначе? Быть несчастливым в нашем обществе сегодня неприлично. Нет парня, нет айфона, нет правильной тусовки — все, вы облажались.
Пропаганда счастья, на первый взгляд, кажется безобидной: казалось бы, почему нужно от него отказываться? Отказываться не нужно, но заниматься его достижением всю сознательную жизнь тоже не стоит. Вся эта гонка — параллельное движение со стереотипами, причем довольно-таки консервативными. Ежедневно мы отыгрываем определенные роли, навязанные обществом. Например, играем роль женщины, которая до свадьбы точно знала, где кроется ее счастье, и поэтому вышла замуж. После свадьбы пытаемся это счастье развить и страдаем, когда оно уходит из поля зрения. Дальше мы вновь маниакально преследуем счастье, потому что невозможно существовать в браке с неуходящей радужной улыбкой на лице. Следующая стадия — «я буду счастлива, когда заведу ребенка». Это тоже прямая известная ассоциация с блаженным состоянием.
Помимо традиционного брака, популярностью пользуется счастье в карьере или популярнейшая нынче самореализация, над которой все нестерпимо пекутся. Стоять на месте приравнивается к автоматической потере счастья.
Возможно, внутренний родитель устал или отвлекся, а человек отпустил всю эту гонку за достижениями и почувствовал, к чему на самом деле у него есть предрасположенность.
Те, кто сознательно отказывается от «счастливых» благ, автоматически приравниваются к дефектным. Работаешь не ради денег? Не хочешь семью? Предпочитаешь нетрадиционные отношения? Люди вздыхают, когда перед ними разворачиваются вот такие нестандартные ситуации, словно человек собственноручно подписывает бумагу о том, что не хочет быть счастливым. Заботливое окружение даже будет пытаться вернуть вас к «нормальной» жизни, адаптировать к общепринятым потребностям, исправить ваши поломки в сознании — в общем, сделать вас счастливым. Или хотя бы приблизить к этому таинству.
Но что, если счастье все-таки кроется в отказе от него, когда вы идете совершенно другим, своим путем, оставляя все эти известные сценарии про счастье кому-то другому? Что, если вы просто наслаждаетесь той жизнью, которая у вас есть, без лишних ожиданий? Что, если счастье кроется в процессе и движении и у него нет никаких конечных пунктов? Вдруг оно про одиночество и свободу? Когда вы не стараетесь полюбить кого-то так, чтобы было нельзя без него жить. А полюбить, чтобы жить хотелось в любом случае обеим половинкам вашей пары. Что, если счастье кроется в постоянной рефлексии и отказе от конечного поиска себя, потому что когда вы себя «нашли», то вы себя там же и оставили и жизнь закончилась?
Что, если все эти поиски счастья пошли от ошибочной концепции позитивного мышления — принудительной фильтрации эмоций и мыслей. Если быть еще более точными, то позитивное мышление — это не здоровое функционирование психики. Игнорировать негативные ощущения ради присутствия кажущегося позитива даже немного вульгарно и пошло, потому что не имеет отношения к естественному поведению и обладает спорными мотивами.
Запретом на реальные чувства. Пока мы копаемся в поисках этого Грааля, психика автоматически ставит запрет на негатив, а тело не обманешь — оно начинает реагировать. Потом, дрожью, головокружением и другими симптомами и расстройствами. Так что не блокируйте свое несчастливое состояние и эмоции — это один из самых верных способов стать действительно счастливым, если уж так сильно хочется.
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