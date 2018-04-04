Лайфхаки, которые сделают жизнь проще

Иногда приходится сталкиваться с досадными ситуациями, которые портят настроение: капля вина на любимом платье или сломанный по дороге на работу каблук. Не обращать внимания на эти маленькие трагедии довольно сложно, а вот устранить последствия — легко.

Мы подготовили подборку полезных советов на каждый день, которые помогут быстро решить проблему и не расстраиваться по пустякам.

Убрать пятно от красного вина

Если капля красного вина упала на юбку или «украсила» собой платье, которое ты так долго выбирала, не торопись считать вечер испорченным. Дело поправить можно, главное — действовать быстро. Сразу промокни пятно салфеткой, а потом засыпь сверху солью. Через несколько минут промой испачканный участок ткани в холодной воде.

Если пятно от вина уже высохло, поможет перекись водорода или лимонная кислота. Независимо от свежести пятна, решить проблему поможет пятновыводитель. Это самая простая идея, которая почему-то не всегда сразу приходит в голову.

Восстановить загустевшую тушь

Тушь для ресниц по мере использования высыхает и густеет. И всегда в самый неподходящий момент. Например, когда ты с утра опаздываешь на работу. Надо быстро накрасить ресницы, а тушь, как назло, подсохла и ложится комочками. С этой проблемой можно справиться, опустив тюбик на минуту в горячую воду.

Туши с другим составом можно реанимировать с помощью капель для глаз. Никогда не разбавляй загустевшую тушь водой или спиртосодержащими средствами, это навредит и ее составу, и твоим глазам.

Спасти сломанный каблук

Каблук, который ломается во время ходьбы, — страшный сон любой девушки. Хотя в городе опасные зоны в виде неровного асфальта, решеток в метро и разбитой тротуарной плитки подстерегают нас на каждом шагу, это не повод отказываться от каблуков. Если поблизости нет мастерской, ситуацию поможет исправить суперклей.

Нанеси его на обе поверхности и сильно прижми склеиваемые части друг к другу. Пара минут — и обувь можно надевать. Будь аккуратна при нанесении, иначе есть риск испортить обувь и собственный маникюр клеевыми разводами.

Придать помаде стойкость

Обычная помада или блеск — не самые верные друзья девушки. Они имеют свойство предательски исчезать, например, за романтическим ужином, в разгар вечеринки или в момент фотосессии с друзьями. Часто со своей задачей не справляются даже стойкие помады. Народные советы в этом случае предлагают перед нанесением косметического средства натирать губы соком свеклы. Но beauty-консультанты эту идею не поддерживают.

А для безупречных губ нужного оттенка подойдут тинты. Это жидкие средства с высоким содержанием пигмента, которые можно наносить не только на губы, но и на щеки, создавая эффект свежего лица без постоянного подкрашивания. Держатся они долго, даже если нанести сверху блеск для губ или питательный бальзам.

Избавиться от жвачки в волосах

Жевательная резинка, попавшая в волосы, способна сделать беспомощной каждую из нас. К счастью, эта проблема достаточно легко решается, причем без парикмахера и ножниц. Главное — не поддаваться панике и быстро нанести на волосы растительное масло, вазелин или жирный крем. Через 1-2 минуты можно будет без труда удалить жвачку с помощью салфетки, а остатки убрать с волос расческой.

Основная проблема заключается в том, что после этого голову необходимо будет вымыть. Если такой возможности нет, то можно попробовать удалить жвачку с помощью мусса для укладки, лимонного сока или пищевой соды, разведенной водой.

Погладить одежду без утюга

Мятая одежда не проблема, если под рукой есть утюг. Но что делать, если его нет, а выглядеть нужно безупречно? Представим стандартную ситуацию: ты вроде бы бережно упаковала вещи в чемодан, но за время поездки они все равно помялись и выглядят непрезентабельно. Их придется гладить. Или не придется?

Вместо того, чтобы складывать одежду стопками, скатывай каждую вещь в валик — так она займет меньше места и не помнется. Если все-таки одежда помялась, есть способ вернуть ей прежний вид без помощи утюга. Для этого включи в ванной комнате горячую воду, плотно закрой дверь и подожди, пока помещение наполнится густым паром. Развесь там мятые вещи на вешалках и подожди 20-30 минут. Чем тяжелее одежда (пиджак, брюки), тем быстрее исчезнут складки.

Часто мы преувеличиваем трагизм ситуации и расстраиваемся понапрасну, масштабируя свои проблемы. А ведь если посмотреть на них со стороны, можно легко найти решение. С пятном от красного вина помогут справиться как подручные средства, так и пятновыводители, засохшую тушь восстановит горячая вода или капли для глаз, сломанный каблук можно починить суперклеем, а мятую одежду в путешествии погладить с помощью водяного пара. Надеемся, что благодаря этим несложным хитростям у тебя будет гораздо меньше поводов для плохого настроения.