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Тест: почему на самом деле болят разные части тела 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из сериала "Клиника"
Иногда банан — это просто банан. Но недаром говорят, что все проблемы от нервов или из головы. Многие психологи, например, придерживаются мнения, что все органы в нашем организме связаны с психосоматикой, и если что-то болит, то надо в первую очередь решить какую-то свою проблему.
Так, если болят глаза — значит, вы не хотите чего-то в своей жизни видеть, уши — слышать, сломали ногу — идете по жизни не в том направлении, руку — жизнь за что-то дала по рукам, а если боль или мышечный спазм сконцентрированы в районе пупка — значит, в вас нет энергии для жизни.
Отгадаете ли вы, за что отвечают другие органы и ткани в человеческом организме?
Психология
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