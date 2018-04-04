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Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?
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Тест: почему у вас на самом деле что-то болит? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала «Интерны»
Иногда банан — это просто банан. Но недаром говорят, что все проблемы от нервов или из головы. Многие психологи, например, придерживаются мнения, что все органы в нашем организме связаны с психосоматикой, и если что-то болит, то надо в первую очередь решить какую-то свою проблему.
Так, если болят глаза — значит, вы не хотите чего-то в своей жизни видеть, уши — слышать, сломали ногу — идете по жизни не в том направлении, руку — жизнь за что-то дала по рукам, а если боль или мышечный спазм сконцентрирована в районе пупка — значит, в вас нет энергии для жизни. Отгадаете ли вы, за что отвечают другие органы и ткани в человеческом организме?
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