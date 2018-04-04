Чем отпугивают женщины современных мужчин

Женщины нередко задаются вопросом о том, почему им не везет с отношениями.

Главная проблема современных женщин — это их непомерные амбиции. Почему мужчина не проявляет интерес, не звонит, не пишет и исчезает с горизонта после мимолетной встречи? Разбираемся по порядку…

Навязчивое желание быть в отношениях. Возможно, желание выйти замуж и создать семью и похвальное, но у многих женщин оно становится идеей фикс. Такие женщины не знакомятся с мужчинами, а ловят их. Поэтому «жертвы» стараются как можно быстрее удрать от «охотниц».

Стремление найти того, кто будет решать все проблемы. Да, каждый устраивается в жизни как может. Но никакой уважающий себя мужчина не захочет, чтобы кто-то это делал за его счет. Прежде чем рассчитывать на чью-то поддержку, спросите у себя: каков ваш личный вклад?

Неоправданные амбиции. Женщины всегда стремятся найти принца. Но в реальной жизни принцы не ходят в магазины и не ездят в метро. Их в целом крайне мало, если учитывать численность женского населения. Если женщина мнит себя королевой и считает, что достойна только самого лучшего, еще не значит, что так оно и есть. Не нужно смотреть на жизнь сквозь розовые очки, это глупо.

Инфантилизм. Есть женщины, которые и в 30 лет ведут себя в духе «я — девочка». Но если вы оцениваете окружающую жизнь через призму полудетских фантазий, продолжайте жить в своем надуманном мире грез, — зачем вам реальные мужчины? В женщине мужчина видит много кого. В том числе друга и советчика. Поэтому прежде всего мужчинам нравятся самостоятельные женщины, способные решать те мелкие проблемы, которые вполне им по плечу.

Контроль. Женщины хорошо знают: их статистически больше. То есть, даже если отбросить все критерии отбора, мужчин на всех все равно не хватит. Поэтому у многих непроизвольно включается функция контроля, фактически лишающая мужчину личного пространства. Любая попытка контролировать мужчину (и в целом любого человека) — это следствие глубоко личных проблем. Разберитесь сначала в них.