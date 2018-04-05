Что вы знаете о боли: «жалкие мужчины» на шопинге

Мужчина должен быть сильным во всех ситуациях, так уж сложилось. Правда, и эта аксиома может нарушаться: ведь иногда мужчине приходится идти с женщиной за покупками. Именно тут патриархальные устои дают осечку, и мужчина начинает чувствовать себя максимально несчастным.

Создатель инстаграма «Жалкие мужчины» (Miserable men) выкладывает снимки представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.

@miserable_men

Описание аккаунта говорит само за себя: «Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия».

У инстаграма уже более 317 тысяч подписчиков, и это понятно, потому что некоторые снимки заставляют смеяться в голос.

@miserable_men

Глядя на фотографии, можно сделать вывод, что большинство мужчин во время шопинга предпочитают немного вздремнуть. На любом кресле, в любой позе.

@miserable_men

Иногда кажется, что мужчины действительно страдают или впадают в экзистенциальный кризис.

У профиля есть свой хештег #miserablemen, по которому любой желающий может выложить снимок с похожей тематикой.