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Что вы знаете о боли: «жалкие мужчины» на шопинге
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Что вы знаете о боли: «жалкие мужчины» на шопинге 

Bigpicture.ru 5 часов назад
Фото: @miserable_men
Мужчина должен быть сильным во всех ситуациях, так уж сложилось. Правда, и эта аксиома может нарушаться: ведь иногда мужчине приходится идти с женщиной за покупками. Именно тут патриархальные устои дают осечку, и мужчина начинает чувствовать себя максимально несчастным.
Создатель инстаграма «Жалкие мужчины» (Miserable men) выкладывает снимки представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.
@miserable_men
Описание аккаунта говорит само за себя: «Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия».
У инстаграма уже более 317 тысяч подписчиков, и это понятно, потому что некоторые снимки заставляют смеяться в голос.
@miserable_men
Глядя на фотографии, можно сделать вывод, что большинство мужчин во время шопинга предпочитают немного вздремнуть. На любом кресле, в любой позе.
@miserable_men
Иногда кажется, что мужчины действительно страдают или впадают в экзистенциальный кризис.
У профиля есть свой хештег #miserablemen, по которому любой желающий может выложить снимок с похожей тематикой.
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