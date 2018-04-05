Как научиться планировать свой бюджет

В какой-то мере нам всем вечно «маловато будет», однако субъективное ощущение нехватки денег у всех разное. Если обобщать, то получится одна из четырех установок. У каждой из них своя психологическая история, с которой имеет смысл поработать.

Они куда-то делись

Деньги у вас быстро заканчиваются — и перед каждой зарплатой вы вынуждены залезать в долги. Пытаетесь откладывать — не выходит. Стараетесь отследить траты — но вечно возникает какой-нибудь форс-мажор или обычное человеческое «так получилось». Вроде бы ничего лишнего себе не позволяли. Но денег нет, растворились.

Обычно такое случается с людьми, склонными к импульсному потреблению, которые не любят отказывать себе в сиюминутных радостях. Плюсы — праздник каждый день. Минусы — чувство вины и разочарование, тоже почти каждый день.

Начинать новую жизнь с понедельника не стоит — это все равно что пытаться сесть на диету резко и внезапно. Либо сорвешься, либо впадешь в депрессию. Лучше научиться радовать себя чем-либо, кроме импульсных покупок.

Не отказывайтесь сразу от всех удовольствий, которые уже успели стать ритуалом. Если вы забегаете в кофейню каждое утро, не обходите ее стороной — это может сказаться на рабочей эффективности. Но если для нормального функционирования вам нужно еще и пообедать в дорогом кафе, вот тут стоит ужаться. Выбрать себе бизнес-ланч поскромнее, а после работы приготовить что-то новое и вкусное своими руками, позвать друзей, накормить их и похвастаться.

Импульсивные покупки мы совершаем, когда у нас в целом высок уровень тревоги и мало простых радостей в жизни. Подумайте, что вам может доставить удовольствие. Найдите занятие, которое делает вас счастливой, и уделите ему время, даже если это будет в ущерб домашним обязанностям. Когда вы делаете не только то, что «надо», желание вечно поощрять себя материально снижается.

Не хватает на то, что хочется

Человеку свойственно желать большего. Да, вы не голодаете и в принципе одеты. Значит ли это, что надо перестать мечтать о дорогих туфлях? Вовсе нет. Просто перенесите фокус с формулы «нет денег», на «я хочу это купить».

Часто установка «мне это не по карману» — способ самоистязания. Вы как бы наказываете себя за то, что так некстати размечтались. Корни такого психологического механизма — в семье. Если человека приучали «не высовываться», у него образуется внутренний запрет на повышение качества жизни.

Аналогичный тормоз включается, если мечта появилась из желания подражать. Взрослые не так уж сильно отличаются от детей, которые приходят из школы и требуют купить смартфон, как у Васи. Обычно мы делаем умное лицо и объясняем ребенку что-нибудь про духовные ценности. А себе в ответ на желание типа «хочу сумку, как у Василисы Петровны», говорим просто «нет денег!».

Нет ничего плохого в том, чтобы баловать себя и заимствовать идеи. Ну красивая же сумка! Осознав, зачем вам конкретная покупка, вы приглушите внутренние противоречия и переключитесь в режим поиска денег. Или решите обойтись без трат, но при этом не будете чувствовать себя жертвой.

Они есть, но тратить нельзя

Довольно часто «нет денег» — это не про реальную нехватку средств, а про страх их лишиться. Вы бережливы и откладываете на черный день. Но когда он — пусть не совсем черный, но серый — наступает, все равно не залезаете в заначку. Она так и лежит где-нибудь в банке под копеечный процент, а то и вовсе под подушкой. Вы отказываете себе в поездках, обновках или других удовольствиях, но пытаетесь сохранить деньги, которые обесцениваются каждый год.

Мир действительно изменчив, и ваша тревога о будущем совершенно оправданна. Сформулируйте ее себе четко и ясно: у вас есть деньги, но вы не хотите их тратить. Потому что боитесь лишиться дохода и ощущения защищенности, оказаться в критической ситуации в случае болезни и т.п. Встретившись лицом к лицу со своими страхами, вы сможете более рационально посмотреть на проблему.

Например, долгосрочные программы страхования жизни и здоровья окажутся значительно выгоднее, чем бдения над заначкой. Вложения в собственное образование (переквалификацию) могут принести вам ощутимый доход. А если вы используете накопленное в качестве подъемных и переедете в другой город ради высокооплачиваемой работы, точно окажетесь в выигрыше. В общем, постарайтесь посмотреть на вещи здраво. На вашу заначку пять лет назад можно было купить на 30% больше товаров и услуг, чем сегодня. Стоит ли она того, чтобы отказывать себе во всем? Защитит ли она вас с такими темпами обесценивания от серьезных рисков через 20 лет?

Всего 15% жителей нашей страны удается каждый месяц откладывать 10% своего дохода.

Они есть, но раньше было больше

Субъективное ощущение бедности возникает, когда падает уровень жизни. Например, кто-то в семье потерял работу, и в результате всем приходится менять структуру потребления и в чем-то себе отказывать. Это еще хуже, чем стабильно находиться на определенном материальном уровне. Появляются страхи, ломаются типичные привычки — словом, стресс, неуверенность в завтрашнем дне и даже чувство унижения.

В этом случае тоже не стоит зацикливаться на нехватке денег. Если ситуация не критическая, рассматривайте начавшийся этап как деловой проект «Функционирование предприятия в ситуации падения рынка». Менее денежная работа потребует меньших вложений в образ жизни (от косметологии до трат на мобильную связь и такси); если кто-то из членов семьи потерял заработок, он может пока заниматься тем, чем любит, и снять с остальных часть нагрузки — например, больше готовить дома (минус рестораны), заниматься детьми и возить их на занятия (минус няня) и пр.

И помните: дешево — не всегда означает плохо. Отпуск в арендованном жилье может быть более интересным и ярким, чем в отеле 5 звезд. Дети будут абсолютно счастливы в палаточном лагере. А шопинг на распродажах — это всего лишь проявление хозяйской смекалки: вещи те же — цены ниже. Все это вовсе не значит, что не нужно пытаться вернуться на прежний уровень.

Просто имеет смысл оглядеться и понять, что во всем есть свои плюсы. С такой внутренней установкой намного проще найти способ и силы больше зарабатывать.

Комментарий эксперта

Михаил Диченко, психолог:

«Наши представления о деньгах часто основываются на мифах и сопровождаются разными, иногда противоречивыми убеждениями. «Деньги достаются только тяжелым трудом. Лучше быть бедным, но честным. Не жили хорошо — не стоит и начинать». Все эти фразы могли быть справедливыми для некоторых людей в конкретный исторический период. Но не факт, что они положительно влияют на вашу жизнь сейчас. Чтобы отделить укоренившиеся мифы от вашего мировоззрения, рекомендую выписать на листе бумаги все мысли, которые приходят к вам в связи с денежной темой. А потом подвергнуть их тщательному изучению: откуда я взял это убеждение (услышал от бабушки, так говорили родители)? Делает ли оно меня счастливым сегодня? Если нет — замените его на другое, подходящее. Готовых формул нет. Именно импровизируя, находя свои ключевые фразы и начиная осознанно относиться к восприятию денег, вы приблизитесь к цели».