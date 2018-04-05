Зачем нужно обращаться к психологу

«Зачем ходить к психологу, когда у меня есть друг, который всегда выслушает и даст совет», — эту фразу часто слышат начинающие психологи, особенно от своих друзей.

В России культура посещения психолога еще очень плохо сформирована. До сих пор мало кто видит разницу между психологом, психотерапевтом и психиатром. Нет никакой уверенности, что психологическая помощь несет какой-то эффект, потому что представления о психологии довольно расплывчатые.

Почему диванная психология не работает?

Дело в том, что психолог, в отличие от друзей, родственников и коллег, обладает психологическими знаниями и профессиональным опытом. Да, психологии надо учиться, недостаточно получить только бакалавра по специальности «Психология», необходимы также часы личной и групповой терапии, чтобы консультации были эффективны, и в дополнение различные мастер классы и обмен опытом с другими специалистами.

Многим кажется, что чтение специальной психологической литературы поможет разобраться с внутренними проблемами. Это не совсем так. Самообразование действительно может помочь вам лучше понимать, что происходит с вами, какие процессы совершаются, но этого недостаточно, чтобы провести терапию. Даже психологи, имеющие многолетний опыт консультирования, ходят на консультации к другому психологу, так как мы не можем увидеть себя со стороны, а в консультировании это одна из важнейших вещей. Человек может видеть проблему только с одной стороны под призмой субъективности, а психолог, в свою очередь, может показать другие грани проблемы, которые на первый взгляд неочевидны. К психологам стоит относиться как к стоматологу: вряд ли врач сам будет ставить себе пломбу или удалять зуб.

К кому пойти?

Существует путаница в понимании, чем занимаются психологи, психотерапевты и психиатры. Эти слова очень похожи, но специфика работы каждого специалиста особенная.

Психиатр — человек, имеющий медицинское образование, то есть он является врачом, который может выписывать медикаменты и ставить диагнозы. Психиатр находится в позиции «над» пациентом — он имеет некоторые полномочия, влияние. К психиатру попадают люди уже с тяжелыми расстройствами, например, с шизофренией, эпилепсией, разного рода зависимостями. Также он занимается диагностикой и может снимать диагнозы с пациентов.

Психотерапевты бывают двух типов: с медицинским образованием и с психологическим. Врач-психотерапевт занимается диагностикой и непосредственно коррекцией пациентов. Он может выписывать препараты, но также он занимается терапией, например, с помощью индивидуальных консультаций или групповых встреч. Психолог-психотерапевт ограничен в своих правах, поэтому выписывать лекарства и ставить диагнозы он не может, но заниматься терапией — вполне. Дело в том, что в России нет четкого контроля за тем, кто может заниматься терапией, а кто нет. То есть психиатры, прошедшие курсы по психологии и психологи и получившие базовое психологическое образование могут вести консультации и заниматься коррекцией без медикаментозного лечения. Поэтому в России «психотерапия» является областью пересечения психиатров и психологов. Из-за этого часть психологов утверждает, что такая профессия как «психотерапевт» в России не имеет никакого смысла.

Психолог — специалист, получивший высшее образование в области психологии. Психолог и клиент находятся на равных позициях, то есть диалог идет между двумя равноправными личностями. Психолог не имеет никакого влияния на клиента, он может только давать рекомендации, которым можно следовать. Обычно психолог проводит диагностику, собирает анамнез, а затем выстраивает работу таким образом, чтобы помочь клиенту понять и разобраться в проблеме, с которой тот пришел.

Таким образом, если вы столкнулись с какими-то жизненными трудностями, то вам можно обратиться к психологу. Если проблема, с которой вы пришли, относится к области психологии, то психолог продолжит с вами работу, если же ваши проблемы связаны с областью медицины, то вам порекомендуют обратиться к психиатру или любому другому врачу.

Когда необходимо обратиться за психологической помощью?

Когда вам «плохо». Вы постоянно ощущаете какой-то дискомфорт, который мешает вам жить, но понять его природу вы не можете.

Когда вы не можете справиться со стрессом. Он может проявляться и через психосоматические симптомы, такие как: бессонница, боли в сердце, головные боли, проблемы с пищеварением, сексуальные проблемы.

Когда чувствуете, что ходите по кругу. Например, в каждых новых отношениях проигрывается один и тот же сценарий: к примеру, вы знакомитесь с будущим партнером, он переезжает к вам, в какой-то момент становится холодным и бесчувственным, поднимает на вас руку, а потом уходит.

Когда не можете определиться со сферой деятельности.

Когда имеется психотравма, которая мешает жить.

Когда замечаете, что стали пить слишком много.

Когда вас «никто» не любит.

Когда не знаете, как вести себя с собственными детьми.

Когда ваша жизнь перестала вам нравиться. Когда размыты психологические границы. Например, кто-то постоянно пользуется вашим временем, заставляет вас менять свои планы ради незапланированной услуги, а вы не можете сказать «нет».

Это еще не весь перечень проблем, с которыми можно прийти к психологу. В принципе со многим можно справиться самостоятельно, но быстрее и эффективнее делать это со специалистом. Так как, повторюсь, он обладает необходимыми знаниями и навыками.