Какие знаки зодиака самые сильные

Само по себе определение «силы» применительно к разным людям не имеет четких границ: то, что для одних — правильно и хорошо, для других — попросту недопустимо: одним показано лезть на рожон и двигаться танком к заданной цели, безжалостно сметая все на своем пути, а другим — сидеть в это время безмятежно в позе «лотоса» и улыбаться птичкам и звездам.

Цели у всех — совершенно разные, поэтому и пути их достижения часто оказываются совершенно противоположными. Тем не менее, некоторые знаки традиционно считаются сильнее в силу объективных причин: разумеется, и эти показатели очень условны, но тысячелетние наблюдения за светилами позволяют выставить рейтинг от слабых к самым сильным.

Рак

Это один из самых чувствительных знаков зодиака: они не склонны демонстрировать свои слабые места, но уж если делают это — пускай и редко, но очень метко. Эти люди выносливы, невероятно выдержаны, бесстрашны и довольно упорны — но могут очень легко впасть в депрессию или оказаться на грани натурального нервного срыва. Просто потому, что им показалось, что на них как-то не так посмотрели или отреагировали. В этом случае они начинают замыкаться в себе и и предаваться самокопанию — впрочем, память у них отличная не только на собственные ошибки и неудачи, так что врагов они чаще всего не прощают. И будьте уверены — при случае найдут способ взять реванш.

Телец

Тельцы, как правило, желают не так уж и много — лишь бы их не слишком сильно дергали и дали наслаждаться спокойно жизнью. Что у них отлично получается для этого — это построение планов, и уж в установленных ими самими рамках они движутся медленно, но верно. Перемены же, особенно внезапные, пугают их и лишают равновесия, и тогда им приходится долго и тщательно собирать себя по кусочкам и настраиваться на нужный лад. Сила Тельца — в его стабильности и хотя бы относительном умиротворении, чтобы никто не мешал.

Близнецы

Эти люди могут многое, но им часто бывает нужен компаньон. Или зритель. Или восторженный поклонник. Ну хоть кто-то, с кем можно обмолвиться словечком. Да, и чтобы еще успокаивали при случае — характер у Близнецов настолько непостоянный, что настроение может «скакать» с удивительной скоростью. Такие люди способны достигать очень многих высот — но лучше всего это получается только в том случае, если они ясно понимают, для кого и зачем они это делают — и на кого при этом могут рассчитывать, что бы ни случилось, в том числе, с их собственным поведением. Лишив Близнеца поддержки можно лишить их ощутимой доли силы.

Рыбы

Это часто тихие и довольно неприхотливые люди, которые могут терпеть практически что угодно, поскольку сами витают в это время в облаках и верят в мифы и сказки, которые сами же себе и придумали. Даже если все вокруг рушится — Рыбы могут попросту не заметить этого, ведь в их собственном мире — сплошные единороги скачут весело по радугам. При всем при этом они довольно крепко стоят на ногах и из них часто получаются очень неплохие бизнесмены. В общем, сила Рыб, как это ни парадоксально — в их склонности к мечтательности и умению всегда быть словно немножко не тут.

Дева

Это потенциально очень сильный знак — терпеливый, умеренный, практичный и спокойный. Но порой они склонны не совсем верно оценивать происходящее, уходя от реальности по дороге иллюзий. Часто это происходит только потому, что им не нравится мир вокруг них, а как изменить его — Девы не понимают или четко осознают, что им не хватает ресурса сделать это в одиночку. Или же наступает банальная усталость — в этих случаях представители этого знака просто опускают руки и «плывут по течению», хотя внутренней силы с лихвой хватило бы на то, чтобы поменять и саму текущую ситуацию, и еще парочку между делом.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком, часто кажутся совершенно несгибаемыми: их очень сложно заставить отступиться или сдаться. Это можно сделать лишь двумя способами: внятными аргументами при спокойном диалоге — при всем их интеллекте они всегда склонны уважать мнение оппонента и адекватно воспринимают критику. Или же совершить невозможное — повернуть все под таким углом, чтобы Весы потеряли к происходящему интерес. В этом случае они просто повернутся и спокойно удалятся, совершенно не переживая, что будет с оставшимися людьми и делами дальше. Весы довольно часто хватаются за тысячу дел разом и в итоге перестают интересоваться ими: так что лучшая мотивация — складывать на них поменьше обязательств и периодически терпеливо возвращать с небес на землю. Только уважительно и с аргументами.

Водолей

Водолей способен двигаться на фантастической скорости вперед, если ясно видит и понимает цель. Он с легкостью решит все возникающие по дороге задачи, устранит все проблемы, виртуозно преодолеет препятствия — но только в том случае, если будет хотя бы на уровне понимания знать, что окружен командой единомышленников. При этом в идеале ему должно принадлежать право генерировать идеи и за ним должно оставаться право решающего голоса, остальным же лучше всего восторгаться и подчиняться. Чаще всего вся команда может рассчитывать при таком раскладе на успех, поскольку люди этого знака умны, упорны и довольно изобретательны.

Стрелец

Знак настоящих суперменов: это сильные люди, при том сдержанные, ответственные и порядочные, оптимистичные и верные. Одна только ложка дегтя присутствует в бочке меда внушительных размеров: их упертость. Их крайне сложно переубедить в чем-либо, и, если уж они взяли себе в голову некую идею, то, будь она тысячу раз ошибочной, они все равно пойдут этой дорогой до конца, чтобы самостоятельно убедиться в провальности затеи. Остановить их в такие моменты практически нереально: самое умное, что может сделать окружение — это постараться минимизировать риски и сделать так, чтобы цель была достигнута как можно быстрее, даже если она в корне неверна. Тем скорее все будет переделано все тем же трудолюбивым Стрельцом.

Скорпион

Скорпионы — это часто «люди в себе»: внешне они могут оставаться спокойными и невозмутимыми, но внутри них в этом время бушует настоящий вулкан. То, что они делают — лишь самая верхушка айсберга, и остальные могут даже не догадываться, что у Скорпиона уже просчитано и подготовлено множество ходов и действий. Он вытащит все это на свет божий в самый последний момент — и будьте уверены, что все будет продумано до мелочей. Скорпион обожает быть победителем — и часто у них это отлично получается, но действия могут быть очень и очень непредсказуемы для стороннего наблюдателя.

Лев

Вот уж кто умеет производить сильное впечатление, руководить и властвовать безраздельно — так это Львы. Они обладают талантом собирать вокруг себя правильных людей и очень точно ставить задачи соответственно их талантов и навыков, они великолепно генерируют идеи и аккуратно ведут всех к ним, легко побеждая соперников в спорах, оставаясь при этом очень великодушными и щедрыми. Одна незадача — Льва довольно легко подкупить лестью: его падкость на комплименты, даже незаслуженные, может сослужить очень дурную службу и заставить свернуть с выбранного пути.

Овен

Это довольно азартные люди, эмоциональные, жизнерадостные, упрямые и сильные: они быстро продвигаются вперед, не обращая внимания на препятствия, и редко склонны сбрасывать скорость. Это знак успешных людей, которым свойственно добиваться своего, не обращаясь за помощью и не спрашивая о снисхождении. Их минус только в излишней импульсивности — часто, помня о цели, они забывают, что при достижении не мешало бы еще и получать хоть какое-то удовольствие от самого пути приближения в финишу: в этом случае они могут принимать странные решения, о которых потом сами жалеют.

Козерог

Козероги — очень практичные, терпеливые и рационально мыслящие люди. Они умеют ждать и адекватно оценивают и ситуацию, и себя в ней, и собственные возможности и пределы. Друзья и враги для них настолько же прозрачны и понятны, так что их крайне сложно ввести в заблуждение. Козероги умеют выжидать и не делать лишних движений, если это может навредить делу, они сторонники постепенности и здравомыслия. Словом, это люди-танки, которых крайне сложно остановить или отвлечь от выполнения задуманного: четкие внутренние ориентиры, спокойное понимание ситуаций, процессов и людей делают их практически неуязвимыми для поражений.