Женщина и деньги: как заработать и приумножить

Кто-то — пятнадцать тысяч рублей в месяц, кто-то — сто, а кто-то — миллион. Получают сейчас женщины по-разному. Но отношения с деньгами, как правило, у всех напряженные. Почему-то обычно их всегда не хватает. Ситуация похожа на проблему Винни-Пуха, у которого «мед — если есть, то его сразу нет!» Так как же раз и навсегда выяснить свои отношения с деньгами? Разбираемся вместе.

Прежде всего, стоит решить, как именно деньги можно получить. Есть разные способы — более и менее эффективные, приятные и не очень. Чаще всего наши женщины используют 2 модели. Либо они, как маленькие девочки, выпрашивают у мужчин на новые туфли или поход к косметологу. А если сразу не дают, то включают режим «жертвы» или «обиженной» и начинают манипулировать своим спутником. Говорят что-то из серии: «Ты меня совсем не ценишь. Не нужна я тебе. Ну ладно, так и буду ходить в обносках». Или молча копят обиду, всем своим видом показывая, как им плохо. Но даже если таким образом деньги удается получить, как правило, радости особой они не приносят. Девушка чувствует опустошение, усталость.

Второй способ — это бороться за деньги, как это делают мужчины. Делать что-то через не могу, пахать по 12 часов в день без выходных, только чтобы закрыть все свои потребности. Но такой образ жизни тоже рано или поздно сказывается на здоровье. Кроме того, в такой ситуации, как правило, страдает личная жизнь, поскольку времени на мужа и детей у девушки просто не остается.

Но есть и другой способ, более приятный и эффективный. Но чтобы он заработал, нужно сначала перестать использовать старые модели. Остановиться ненадолго, понять, что вы испытываете негативные эмоции из-за денег, их нехватки. Осознать, что так быть не должно. И в первую очередь — перестать переживать из-за материальных благ. Отпустить эмоции. Начать деньги… игнорировать!

После этого надо скрупулезно подсчитать, сколько денег вы сейчас тратите в месяц — на квартиру, питание, красоту, здоровье, досуг, детей… Учитывайте все траты! А затем подумайте, сколько времени вы готовы посвящать работе. Возможно, кто-то действительно с радостью готов быть в офисе по 8 часов в день. А для другой девушки норма — это 3 дня в неделю по 4 часа. После этого поделите сумму ваших расходов на количество рабочих часов в месяц. Так вы узнаете, сколько должен стоить час вашего времени!

А теперь подумайте, такую ли сумму вы берете за свою работу сейчас? Если нет, надо срочно что-то менять! Причин может быть две. Первая — вы недостаточно хороший специалист. В таком случае вы можете пойти на курсы повышения квалификации. Или, если вы занимаетесь бизнесом, улучшить качество ваших товаров или услуг. Вторая возможная причина — вы просто занимаетесь не своим делом. И нужно найти то, что будет вас зажигать и приносить вам те суммы, которые вам нужны.

Ведь во вселенной работает негласный закон. Сколько денег нам нужно, столько мы способны от мира получить! Это значит, что у каждой из нас есть свой талант. Есть способности, за которые люди будут платить вам вознаграждение именно в том размере, в котором вам необходимо. Главное — это найти свою уникальность.

Конечно, сделать это не всегда легко. Но заняться этим необходимо!

Для начала вспомните, за что люди вас чаще всего благодарят. Может быть, вы печете вкуснейшие пирожки. Или у вас отменный вкус, и вы помогаете подбирать гардероб всем своим подругам. Для вас это легко, приятно, необременительно. А для окружающих — очень ценно! Это значит, что именно в этой сфере и стоит развиваться. Но старайтесь мыслить шире. Например, если вы отлично ладите с детьми, ваши друзья часто просят вас посидеть с их малышами, необязательно идти работать няней. Возможно, есть смысл открыть частный детский сад или, например, агентство по подбору нянь и гувернанток.

В любом случае помните, что главное — это найти свое предназначение. А деньги на этом пути — просто атрибут достижения вашей цели к полной творческой реализации.