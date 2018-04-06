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Почему весной на улицах появляются психи?
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Почему весной на улицах появляются психи? 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
Симптомами шизотипического расстройства нередко называют агрессивность или склонность к социальной изоляции. Все зависит от того, как воспитывали пациента: если в детстве ребенка редко водить в гости или общественные места, то во взрослой жизни, вероятнее всего, он замкнется в себе или будет избегать контактов с общественностью.
Психические заболевания и расстройства можно считать цикличными. В их числе шизофрения, депрессия, маниакально-депрессивный психоз. Чаще всего обострения случаются весной и осенью, но по словам ученых, зимой таким людям тоже неспокойно. Меньше всего болезни "достают" пациентов летом.
Весной обострения случаются из-за того, что световой день растет. У человека активизируется гормональная система и начинают меняться биоритмы, а пациенты с расстройствами не могут адекватно воспринять эти новые ощущения. Они вызывают у него беспокойство и тревогу. ​Кроме того, по словам психиатров, сказывается на организме и то, что за зиму у человека накапливается утомление и дефицит полезных веществ в организме. По статистике в России в феврале начинает расти число самоубийств, а к лету оно снижается. Это еще одно подтверждение того, что весна для людей с психическими расстройствами может быть очень тяжелым периодом.
Стоит отметить, что обострения проявляются всегда по-разному. У некоторых это порыв дружелюбия, а кто-то начинает агрессивно относиться к окружающим. На 100% человека с психическими расстройствами может распознать только квалифицированный психиатр. Однако есть признаки, которые характерны для большего числа больных.
Такие люди, как правило, нервозные, у них гуляет взгляд, а в руках они могут что-то теребить. От них лучше отойти, ведь главный сигнал — антисоциальное поведение. Больные стараются спровоцировать окружающих на конфликт: занимают много места на скамейке, кладут на капот чужой машины еду или даже могут расстегнуть брюки на публике.
Все это они делают лишь для того, чтобы вызвать реакцию у человека. Но по словам специалистов, с такими людьми лучше всего не вступать ни в какие конфликты и вообще не реагировать на подобные выходки. Проще говоря, чтобы избежать проблем, лучше игнорируйте человека.
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