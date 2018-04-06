Почему не нужно осуждать женственных женщин

В фем-сообществах проходят жаркие дискуссии на тему «адаптивного выбора». Одна часть феминисток считает, если девушка занимается бьюти-практикой, потому что ей это нравится, то с ней все о’кей, это ее выбор и осуждать ее за такое нельзя.

Другая же часть придерживается мнения, что любое «женское» занятие, будь то бритье ног, выщипывание бровей и прочее, не может делаться для себя, на подсознательном уровне оно все равно делается для мужчин.

Я не знаю, кто тут прав и не берусь судить об этом. Мне просто хочется изложить свое видение данной проблемы.

Адаптивный выбор

Адаптивный выбор — это выбор, сделанный в пользу одобряемых действий. То есть, какого бы пола человек не родился, он уже должен вписываться в общепринятые нормы. В связи с этим формируются те или иные ожидания.

От девочек ждут, что они будут играть в куклы, влюбляться в мальчиков, вести быт и станут заботливыми женами. Я считаю, что не очень хорошо, когда за человека заранее решают, каким он должен быть, это касается и мальчиков, и девочек, но речь я веду в первую очередь о девочках, потому что феминизм о женщинах и для женщин (опять же мое личное мнение). Но пока что наше общество построено так, что белые мужчины занимают главенствующую позицию, они обладают большими правами, они занимают руководящие должности, они угнетают другие группы. Поэтому женщина, которая выбирает приемлемую модель поведения, на мой взгляд, не должна встречать осуждение, потому что ее поведение является следствием устоявшейся системы, в которой она должна жить.

Поэтому девушка может принять правила патриархальной игры, если они ее устраивают, а может отказаться от каких-то женских обязанностей и делать со своей жизнью все что захочет. И та и та позиция, на мой взгляд, приемлема, далее объясню почему.

Да, женщине будет значительно комфортней находиться в обществе с бритыми подмышками, потому что так принято. Может быть, женщина не хочет встречать осуждающие взгляды в общественном транспорте, поэтому каждое утро занимается бритьем. Конечно, здорово, когда ты крутая радфемка и бросаешь вызов обществу таким образом, но это не значит, что другие тоже так могут.

И в принципе, неудивительно, что женщины предпочитают болезненные процедуры по удалению волос с тела, выходить замуж за состоятельного мужчину, рожать детей, носить каблуки, играть пассивную роль — так значительно проще интегрироваться в общество. И выбор может происходить осознанно и неосознанно.

Про осознанность

Лично я, встречая девушку, которая ходит в зал, следит за собой, кучу времени тратит на макияж, и все это для того, чтобы привлечь внимание мужчин, испытываю только сочувствие. Но я понимаю и стараюсь принять, что такая модель поведения для нее является удобной, так ей жить проще и безопасней. Я не могу ее осуждать за это, возможно, поделюсь своими взглядами и мыслями на этот счет, если ее это действительно будет интересовать, но на этом все. Я вижу в ней следствие системы, в которой мы живем, и она выбрала для себя такой путь.

Я не считаю, что такие люди поддерживают стереотипы о «глупых блондинках» и прочее, они просто являются жертвами угнетения, а как известно, каждый выживает в силу своих возможностей. Может статься, что кому-то нравится наносить на себя макияж. Кто-то получает удовольствие от усталости во всем теле после тренировки. Кому-то очень хочется иметь детей и заниматься домом. И в этом нет ничего ужасного, если это осознанный выбор.

Если девушку устраивают все сложности связанные с родами, то никаких проблем — заводи детей. Или же она понимает, что на коже после удаления волос может появиться раздражение, но она все равно на это идет — то почему мы должны ее осуждать? Мне кажется, что две эти позиции имеют место быть и ни одна из них не должна считаться плохой. Просто кто-то имеет смелость не делать то, что от нее ждут, а кто-то — нет.