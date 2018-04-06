Как достигнуть гармонии в работе и личной жизни

За последние 100 лет мировые гендерные войны сумели перейти из области политических прав в управление бизнесом и монетизироваться.

Суфражистки начала XX века шли на баррикады, носили костюмы, всячески провоцируя мужчин предоставить им избирательное право. И добились своего: сейчас единственной цитаделью законодательного патриархата в Европе остается Ватикан с чисто мужской командой совета кардиналов.

Католический топ-менеджмент не отдает ресурсы в женские руки. Сейчас женщин с ватиканским гражданством немногим более 30.

Судьба равноправия сегодня решается в тиши респектабельных кабинетов мировых корпораций, где миллионы женщин занимаются конкретными вопросами управления бизнесом и принимают серьезные решения вместо мужчин или наравне с ними.

Но стереотипы пока побеждают — успешные бизнес-леди в массовом сознании ассоциируются с прирожденными руководителями, но катастрофически неудачливыми в личной жизни. При этом успешные мужчины молодцы во всем, рядом с ними всегда есть более-менее постоянные и любимые спутницы жизни.

Женщины-лидеры всегда заметны и, как гладиаторы на арене, вынуждены отражать атаки со всех сторон. Мужчины, подчиненные и коллеги, проверяют на прочность их деловые качества, а заодно оценивают внешние данные. А от женского взгляда в офисах не укроется ни одна погрешность в одежде, макияже, физической форме.

Совет: не зацикливайтесь на внешности и произведенном впечатлении. Изнуряя себя фитнесом и диетами, вы часто заботитесь не о своем здоровье, а об оценке окружающих и навязанных ценностях. При этом энергия и время, которые нужны для решения личных проблем, расходуются неэффективно.

Традиционные семейные ценности не добавляют женщинам на работе уверенности в себе. Мужчины чувствуют вину и стыд, если не соответствуют своей социальной роли добытчика, успешного профессионала или того, кем бы хотела его видеть мать.

С женщинами ровно наоборот: самые успешные в карьерном и профессиональном плане женщины комплексуют из-за того, что, как им кажется, они не соответствуют своей социальной роли хранительницы семейного очага. Корни вины и стыда часто идут из семьи или навязываются обществом.

Вспомните, как у нас воспитывают девочек-принцесс: «быть сильной некрасиво», «уступи ему, он же мальчик», а если мальчик дергает за косички, «значит ты ему нравишься». Эти установки учат смирению и принятию мужской агрессии как данности.

Поэтому, как только женщина придумала идею или проект, допускает мысль о том, что знает больше, чем мужчина, она опять оказывается в одиночестве на арене. В первых рядах у нее сидят «старые» друзья: страх, что она недостаточно умна и совершенна, вина, что она ничего не добьется, и стыд, что она может не знать ответы на все вопросы. И у этих «друзей» пожизненный абонемент на данное представление.

В своей практике я часто встречаю женщин, готовых отказываться от амбициозных проектов, карьерного продвижения, чтобы не конкурировать с мужчинами в своей профессии, даже если чувствуют, что могут справиться с поставленными задачами.

Совет: не старайтесь соревноваться с мужчинами их оружием. Будьте самими собой и внутренне откажитесь от мужской роли поведения.

Материальный вопрос

В современном мире ситуации, когда женщина приносит в семейный бюджет больше мужчины, не редкость. Что часто нарушает семейное счастье и портит отношения. Исследования бизнес-школы Чикагского университета показали, что женщины с высоким уровнем дохода более склонны к разрыву отношений, а мужчины не готовы к тому, что партнерша приносит в дом больше материальных благ.

Мужчины не могут смириться с тем, что менее материально успешны по сравнению с супругами, а женщины чувствуют себя виноватыми из-за того, что лучше «сильного пола» обеспечивают семью и этим ущемляют права любимых.

Здесь важен ответ на вопрос: мерилом чего выступают деньги в этой семье? Власти, силы, рычагов давления или конкуренции? А может быть, стоит рассматривать деньги как цену таланта, способностей и профессионализма, способ получения удовольствия от жизни?

Совет: обсудите ситуацию и найдите общее решение. Когда один из супругов зарабатывает больше другого, это можно рассматривать как способ реализовать скрытые возможности своего партнера на поприще интеллектуального развития, хобби или общественной деятельности.

Например, если у мужчины на первом месте среди ценностей стоит семья, а у женщины — развитие, то хороший заработок жены может помочь в реализации семейных ценностей мужа через повышение качества образования детей или семейный отдых с лучшими условиями для ребенка.

Лидерство не имеет пола

Лидерство — не гендерное понятие, а внутренняя природа человека, потребность принимать решения и брать на себя ответственность. Лидер — это человек, который разобрался с собой, осознал свои слабые и сильные стороны и умеет влиять на других.

Но чисто женские гендерные преимущества способны усилить лидерские позиции. Женщины чаще старательнее и настойчивее мужчин, менее склонны к риску и умеют донести свое мнение универсальными аргументами, понятными всем. Это следует, например, из масштабного доклада PricewaterhouseCoopers (PwC) по краудрафтинговым и венчурным проектам.

Эксперты проанализировали 450 000 проектов в 205 странах и пришли к выводу, что женщины достигли более высоких показателей успеха по сравнению с мужчинами при достижении своих целей. Во всем мире средний показатель успешности женских бизнес-начинаний — 22% против 17% успеха мужчин.

Совет: используйте свое эмоциональное преимущество перед мужчинами и интуицию в профессии. Это станет основой развития эмоционального интеллекта и эмпатии (способности к сопереживанию), а значит, сделает жизнь более насыщенной и гармоничной.

Искусство эмоционального менеджмента — это теория осознанного лидерства, где лидер — это человек, живущий в согласии и гармонии с собой и успешно реализующий две базовые потребности: автономию и принадлежность.

Автономия — это когда человек воспринимает себя инициатором всего, что с ним происходит. Если человек считает, что его действия контролируются извне (например, оценкой окружающих), эта потребность угнетается, а внутренняя мотивация снижается. Потребность в автономии характерна как для женщин, так и для мужчин.

Потребность в принадлежности и причастности — это чувство социального взаимодействия, привязанности и поддержки. Для женщин характерно подавление потребности в автономии для реализации потребности в принадлежности. То есть, сознательно жертвуя своей внутренней свободой и карьерой, женщины стремятся приобрести принадлежность к отношениям, любви и родственным чувствам.

Совет: в любой модели отношений важно не навязывать, не требовать, а предлагать выход из конкретных ситуаций на основе понимания собственных целей и ценностей, моральных и материальных. И, конечно же, не уставать работать над собой. Если для вас действительно важны отношения в семье или партнерстве, вы будете меняться вместе с вашим мужчиной, невзирая на сложности и многочисленные подводные камни.