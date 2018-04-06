Чем полезны сплетни и почему без них нам не выжить

Сплетни не поощряются обществом. Давно известно, что великие умы обсуждают идеи, средние — события, а маленькие умы — других людей. Тем не менее, сплетни — это удовольствие, перед которым многие из нас не могут устоять. Стоит ли себя винить за это?

Психологи утверждают, что если вы обсуждаете кого-то в негативном ключе, то сами же себе вредите, так как заряжаетесь плохими эмоциями. Правда, специалисты считают, что сплетни также позволяют неуверенным себе людям «приподняться» над окружающими за счет злословия, но эффект этот все равно будет кратковременным. Кроме того, всегда нужно помнить, что сплетнику, который обсасывает с вами что-то из жизни другого человека, вероятно, заложит вас при первой же возможности. Ведь и на вашу тему можно порассуждать.

И тем не менее, по мнению психолога и автора книг Робина Данбара, не все так плохо. Его исследование доказало, что две трети наших сплетен направлены просто на то, чтобы быть более социальными, потому что невозможно все время говорить о политике и искусстве.

Он называет этот процесс «гипотезой социального мозга», что означает, что разговоры и сплетни помогают нам строить и анализировать отношения с другими людьми. Данбар уверяет, что сплетни — это древний эволюционный механизм развития и что человеческий язык во многом развился благодаря им. Через сплетни мы воспринимаем социальное положение друг друга, а также налаживаем и разрываем отношения.

Робина поддерживает и историк Юваль Ной Харари, который в своей книге «Сапиенс: Краткая история человечества» писал, что сплетни жизненно важны для выживания и воспроизводства человечества. Людям важно знать, считает он, не только местоположение быка, которого можно потенциально съесть, но также, кто их ненавидит, предает, любит, кто с кем спит, к кому лучше не приближаться, а кто будет рад построить с ними теплые отношения.

Сплетни также важны для нашей памяти — они помогают воспроизводить информацию о людях, с которыми мы когда-то были знакомы.