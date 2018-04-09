10 признаков вашей гениальности

Скрытые признаки, указывающие на то, что вы гений

Вполне возможно, что вы себя недооцениваете, занимаетесь не тем, к чему предрасположены, и даже не догадываетесь о своих выдающихся возможностях. Мы поможем вам определиться! Возможно, вы обнаружите у себя скрытые признаки гения и захотите изменить свою жизнь.

Вы поздно ложитесь и поздно просыпаетесь

Обычно такой тип людей одни скромно называют «совами», а другие — гениями. Исследователи Лондонской школы экономики утверждают, что люди, которые бодрствуют до поздней ночи или раннего утра, намного умнее тех, кто ложится спать рано.

Вы сомневаетесь в том, что вы гений

Здоровая способность сомневаться в себе, как правило, говорит о том, что вы умны. «Я знаю, что я ничего не знаю», — говорил мудрейший греческий философ Сократ. Эффект Даннинга-Крюгера заключается в том, что умные люди менее уверены в себе, легче обнаруживают и исправляют свои ошибки, при этом склонны считать других более компетентными.

Вас раздражают люди, которые неаккуратно едят

Наверное, всех раздражают чавкание и звучное набивание рта едой, но если вы готовы взорваться от злости рядом с таким едоком, вероятнее всего, что вы гений. Согласно исследованиям, гениальные люди очень чувствительны к звукам вокруг и воспринимают шумы вокруг, особенно неприятные, острее других.

У вас хорошее чувство юмора

Исследование на тему того, как мы воспринимаеим привлекательность, выявило, что люди, получавшие высокие баллы в тестах на абстрактное мышление и вербальный интеллект, лучше шутили.

У вас серые или карие глаза

Об умении нестандартно мыслить говорят не только ваши поступки и суждения, но и цвет глаз. Джоанна Роу, почетный профессор Луисвиллского университета в Кентукки, пришла к выводу, что люди с серыми или карими глазами мыслят шире и глубже по сравнению с обладателями глаз других цветов.

Вы любите алкоголь

Ряд исследований связывает высокий уровень интеллекта со склонностью к крепким напиткам. По результатам исследования, проведенного в 2016 году, выпускники университетов по мере взросления начинают больше пить по сравнению с теми, кто в вузах не учился.

Машинальное рисование — ваше любимое времяпрепровождение

Давно известно, что машинальное рисование является прекрасным средством от стресса. Но то, что механическое черканье ручкой или карандашом по бумаге является еще и признаком гениальности, выяснили недавно. Эксперты утверждают, что люди, склонные к механическому или автоматическому рисованию, обладают более высоким IQ. Дело в том, что механическое рисование — это желание мозга проявлять активность, а чем активнее работа мозга, тем умнее и неординарнее личность.

Вы больше любите кошек, чем собак

Согласно исследованиям, те, кто больше любит кошек, получают больше баллов в тестах на ум и качество личности.

Вы склонны много раз прокручивать одни и те же ситуации и продумывать варианты

Если по вечерам вы не можете уснуть, мысленно обдумывая все негативные ситуации, произошедшие с вами за день, и с каждым разом видите все более мрачную картину, то вы не пессимист, а гений. Веселые и беспечные люди обычно не размышляют о проблемах, поэтому находятся в более невыгодном интеллектуальном положении по сравнению с личностями невротического склада. Как объясняет Адам Перкинс, профессор в области нейробиологии личности, то, что внешне вопринимается как индивидуальное восприятие действительности и фантазии, внутренне объясняется спонтанной активностью мозга. Чем больше активность, тем к большей степени обдумываний вы склонны.

Вы часто ленитесь

Ленивые люди умнее тех, кто ведет более активный образ жизни. Это доказали ученые из Университета Флориды, обнаружившие, что люди с более высоким уровнем интеллекта не так легко поддаются скуке, из-за чего они способны проводить много времени неподвижно, находясь в своих мыслях.