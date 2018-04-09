Как справиться с беспокойством, если живешь одна

Как бы ты ни устала от некоторых людей, вернуться в пустую квартиру и сидеть наедине со своими мыслями — может быть страшно. Множество людей не переносит одиночества. По данным ВЦИОМ, в России таких 46%. Согласно исследованиям BMC Public Health, люди на 80% чаще страдают от депрессий, если живут одни. Но это не значит, что если ты будешь жить самостоятельно — ты будешь обречена.

Жизнь в одиночестве — взросление, и это одновременно и причина, и симптом беспокойства.

— исследователь поведенческих привычек Кларриса Сильва Всем нам приятно иногда проводить время со своими мыслями, но со временем они могут стать негативными и начать вызывать беспокойство. Вот несколько способов справляться с тревожностью, если ты живешь одна и по ночам боишься монстров под кроватью.

1. Находи контакт с людьми из прошлого

Открой список контактов в телефоне и пролистай его. Когда в последний раз ты общалась с этим одногруппником? А с хорошим коллегой с первой работы? Отправь пару простых сообщений человеку, который был тебе приятен, и ты бы хотела с ними общаться, но просто не находила на это время. Никогда не поздно возродить старую дружбу, а человек из твоего прошлого, особенно если ассоциируется с чем-то приятным, — отличный способ восстановить уверенность.

2. Помоги сообществу

Замечательный способ заполнить вечера — поучаствовать в общественных инициативах. У вас есть группа добровольцев, которая контролирует озеленение во дворе и количество парковок? Может быть, прямо сейчас кто-то подписывает петицию за сохранение зеленого сквера в соседнем квартале! Если ты будешь физически вносить вклад в счастье других людей, это будет иметь хороший обратный эффект — чувство удовлетворения и позитивных эмоций.

3. Поддерживай отношения с семьей

Сохранять близкий контакт с родственниками — отличный способ для того, чтобы побороть тревожность, когда живешь одна. В случае, если у вас здоровые отношения в семье, общение с близкими людьми поможет обеспечивать чувство безопасности. Когда у тебя трудные времена — они напомнят тебе о том, как ты хорошо справлялась раньше, а также, что ты любима и не одинока, даже если физически не находишься рядом.

4. Пользуйся технологиями

Технологии и социальные медиа полностью изменили мир, в котором мы живем — по сути ты никогда не одинока! Используй прямые трансляции или созвоны по FaceTime или Skype, чтобы почувствовать, как ты близка с друзьями, — всего лишь пара движений пальцами. Онлайн-общение может быть отличным способом сохранить здоровые отношения со множеством людей. Только убедись, что ты не заменяешь ими отношения в реальной жизни.

5. Подумай о домашнем животном

Один из самых лучших способов сделать твой дом уютнее — завести домашнее животное. Кошки и собаки имеют серьезное терапевтическое значение и помогают значительно снижать риск стресса, тревоги, депрессии и социальной изоляции. Учитывай, что если ты проводишь на работе большую часть времени или живешь в маленьком пространстве, то тебе нужно выбирать такой вид, который не требует серьезного ухода.

6. Держи голову занятой

Не стоит недооценивать силу разума, который ничем не занят. Твое внимание не должно блуждать, чтобы не возникали новые сомнения. Оставляй себе зацепки, чтобы, когда ты приходила домой, всегда была книга, которую нужно дочитать, или новый эпизод. Кроме того, не избегай специальных упражнений и тренингов для мозга — решай головоломки!

7. Проси о помощи

Если ничего из перечисленного не работает — обращайся за помощью к специалисту. Порой чувство одиночества — именно то, что нужно, чтобы получить крошечный толчок к полной независимости. За это не должно быть стыдно, и помни, что за каждой темной тучей скрывается синее небо.