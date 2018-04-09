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7 признаков, что вы встречаетесь с «нарциссом»
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7 признаков, что вы встречаетесь с «нарциссом» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Ваш друг хвастается 24/7, всегда знает лучший способ сделать что-то и плохо реагирует на критику? Возможно, вы встречаетесь с нарциссом.
Дело в том, что около 6% населения имеют нарциссическое расстройство личности, которое чаще затрагивает мужчин, чем женщин — 7,7% против 4,8%, если верить данным, опубликованным в Журнале клинической психиатрии.
Признаки, которые позволяют определить нарцисса, назвали исполнительный директор центра молодых здоровых умов в Массачусетсткой больнице Джин Березин и Форрест Талли, клинический психолог из Калифорнии. Конечно, официальный диагноз вашему партнеру может поставить только врач, но вот «маячки», которые явно сигналят о том, что ваш партнер — истинный нарцисс.
1. Они любят говорить только о себе. О своих успехах, достижениях и интересах. Они начинают скучать, когда разговор переключается на вас. Он обязательно попробует перевести тему разговора снова на себя. Иногда, правда, они бывают хорошими слушателями, но только если это отвечает их собственным потребностям и желаниям.
2. Они постоянно нуждаются в похвале. Нарциссы всегда хотят быть в центре внимания и будут ожидать, что их партнер регулярно будет признавать их достижения, таланты и внешний вид. Такие люди очень обижаются, если кто-то не одобряет то, что они говорят, или не соглашается с ними.
3. Они унижают других людей. Это следствие эгоцентризма: нарциссы часто думают, что все могут сделать лучше, чем другие, и постоянно укрепляют свою веру и веру других людей в это, нередко за счет противопоставления себя своим половинкам.
4. Они очень чувствительны. Тут, конечно, у девушек часто включается в отношении нарциссов эффект мамочки, которая боится обидеть сыночка: «У него же такая ранимая душа!». Когда эмоциональные потребности нарциссов не удовлетворяются, их реакция часто бывает слишком эмоциональной. По словам доктора Талли, многие самовлюбленные люди могут казаться очень злыми или плакать, пока другой человек не извинится.
5. Им не хватает сочувствия. Они, конечно, могут прийти на помощь, если у вас трудный день, но делают это в личных интересах. Весь мир крутится вокруг них самих, считает Талли, а потому в этом мире мало места для того, чтоб проявлять сочувствие в отношении других. Зато они могут заставить того, кто нуждается в сочувствии, чувствовать себя им обязанным.
6. Они заставляют вас думать плохо о себе. Самовлюбленный парень не сумеет искренне радоваться за вас. Он всегда будет пытаться преуменьшить ваши достижения и критиковать по любому поводу. Все потому, что ваш успех угрожает их самомнению.
7. Они могут быть обаятельными и щедрыми… иногда. В начале отношений нарциссы нередко кажутся невероятно симпатичными. Они показывают себя как щедрые и очаровательные люди, но все это лишь с целью подогреть их чувство того, насколько они прекрасны. И горе тому, кто не оценит их «громких» поступков.
В любом случае долго поддерживать этот уровень нарцисс не может. Он слишком быстро становится зависим от отношений, и эта зависимость не позволяет ему создавать фасад подлинной заботы о другом человеке.
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