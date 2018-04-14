Как бороться с обидчивостью

Обидчивость формируется в детстве, когда наша жизнь зависит от взрослых, которые, не объясняя причин, могут оставить ребенка без внимания, поддержки и понимания. В таком случае у него возникает беспокойство или даже страх, связанные с чувством вины и ощущением беспомощности и образующие фиксацию на неприятном моменте. Получается, обиды остаются в эмоциональной памяти и формируют реакцию на обстоятельства настоящего с позиции прошлого.

В детстве родители часто стараются загладить вину перед ребенком, не проясняя истинных причин его обиды. Так у детей появляется возможность манипулировать взрослыми: чтобы получить внимание, достаточно обидеться, и неважно, есть ли на то реальная причина или нет. Эта привычка остается и в зрелом возрасте, мы продолжаем манипулировать окружающими, вызывая у них чувство вины.

Если в детстве мы не научились прояснять неприятные ситуации и проговаривать негативные эмоции, то, будучи взрослыми, мы обращаем внимание только на сам факт обиды, но не на ее истинные причины. Мы не озвучиваем свои чувства и ожидания и, разочаровываясь, продолжаем копить обиду и злость, которые со временем превращаются в агрессию.

Итак, чтобы справиться с обидчивостью, нужно научиться выражать негативные чувства и эмоции.

Присмотритесь, не повторяется ли с вами одна и та же обидная ситуация. Если вы понимаете, что кто-то неосознанно задел вашу "старую рану", не стоит обижаться, лучше сосредоточиться на проработке внутренних конфликтов. Разберитесь, относится ли происходящее лично к вам, потому что часто случается так, что человек не хотел делать вам больно. В таком случае злиться нет смысла, но это вовсе не значит, что нужно замалчивать свои чувства, поскольку обида никуда не денется. Расскажите "обидчику" о том, что чувствуете, каким бы неприятным или унизительным вам ни казался такой разговор.

Если же вы понимаете, что вас обижают намеренно, то нужно конструктивно разрешить назревающий конфликт. Неправильно накидываться на обидчика с обвинениями: "Как ты можешь так поступать!", "Ты выводишь меня из себя!". Сформулируйте суть обиды, сосредоточившись на собственных чувствах: "Мне неприятно, когда ты так поступаешь" или "Мне обидно это слышать".

Постарайтесь извлечь из негативной ситуации максимум пользы. Любой, даже негативный опыт нельзя отрицать. Задумайтесь, возможно, вам обидно именно потому, что человек указывает словами или поведением на ваши существующие недостатки, которые вас раздражают в глубине души, но вы боитесь признаться в них вслух. Проанализируйте, если в том, что вам сказано, есть доля правды и эта правда вам неприятна, самое время поработать над собой.