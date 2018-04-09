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Почему люди не помнят себя в детстве
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Почему люди не помнят себя в детстве 

Умная 8 часов назад
Фото: Умная
Можете ли вы рассказать о том, что происходило с вами в раннем детстве? Какое ваше самое первое воспоминание и сколько лет вам тогда было? Стоит отметить, что большинство людей лишь с трудом вспоминают небольшие отрывки из раннего периода своего детства, например, когда им было около трех, четырех или пяти лет. С чем это связано и почему мы не помним себя, когда были еще совсем маленькими детьми? В этой статье мы постараемся найти ответы на этот вопрос.

Исследования Шелли Макдональд

В одном из своих исследований Шелли Макдональд (психолог из Новой Зеландии) решила выяснить, почему дети плохо помнят себя в детстве и от чего именно это зависит. Для этого ей был поведен эксперимент, в котором участвовали новозеландцы различного происхождения (европейского и азиатского), включая представителей коренного населения страны — племен маори. В результате удалось выяснить, что представители азиатских стран помнят свое детство наиболее плохо, ведь в среднем первые воспоминания о своем детстве в этой группе проявляются лишь на после четырех с половиной лет.
Чуть лучше вспомнить о том, что происходило с ними в первые годы жизни, могут выходцы из европейских стран. Большинство из них смогли вспомнить некоторые жизненные эпизоды, начиная с трех с половиной лет. Но наилучшей памятью в этом отношении обладали представители племен маори. Оказалось, что в среднем они могут рассказать об отдельных ситуациях, которые происходили с ними, когда им было все еще два с половиной года.
Психолог Шелли Макдональд объяснила это тем, что коренные жители Новой Зеландии обладают очень богатой устной культурой, особенностью которой является создание акцента на событиях, происходивших в прошлом. Представители племен маори очень много внимания уделяют прошедшим событиям, что безусловно отражается и на эмоциональной обстановке в семье, в которой растут маленькие дети.

Стрессы и общение с родственниками

Аналогичные исследования проводились и в других уголках мира. Например, итальянский психолог Федерика Артиоли провела ряд исследований, в которых принимали участие жители Италии. Ей удалось выяснить, что те участники эксперимента, которые проживали в больших семьях с бабушками, дедушками, тетушками и дядями могут намного больше рассказать о том, что происходило с ними в раннем детстве, чем те, кого воспитывали только отец с матерью.
При этом наиболее яркими воспоминаниями о том периоде являются интересные истории и сказки, которые рассказывали им родители и ближайшие родственники. Кроме того, влиять на формирование памяти способен и стресс. Ведь дети, чьи родители развелись, когда им еще не было и шести лет, намного лучше помнят свое раннее детство.

В чем может заключаться причина?

О точных причинах плохой памяти у детей ученые и психологи спорят и сегодня. Одни полагают, что это следствие быстрого восприятия информации, которую ребенок в первые годы «впитывает, словно губка». В результате более новые воспоминания «перезаписывают» в нашей памяти поверх старых. Другие же объясняют это недостаточным уровнем развития памяти у маленьких деток. Интересную теорию предложил и Зигмунд Фрейд, описав ее в работе «Три очерка по теории сексуальности». Он предложил такой термин, как «инфантильная амнезия». По его мнению, именно она и является причиной отсутствия четких воспоминаний о первых годах нашей жизни.
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