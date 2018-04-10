Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой

В наши дни обнажать грудь прилюдно неприлично — даже кормление младенца в общественных местах вызывает спорную реакцию, от возмущения до растерянности. Однако представительницы прекрасного пола не всегда прикрывали грудь одеждой — и стали это делать преимущественно из-за религиозных соображений и патриархальных общественных установок.

У некоторых африканских племен до сих пор принято ходить с обнаженной грудью. В племени Мурси повседневная одежда женщин состоит из грубой юбки из козьей шкуры. Впрочем, прогулка топлес не вызывает никаких проблем: у Мурси грудь не считается интимной частью тела.

Древние египтяне не стыдились наготы. Об этом пишет со ссылкой на египтологов Барбара Картленд в книге «Женщина в мире мужчин». В Древнем Египте было принято работать обнаженными. А важной частью ритуала в честь богини любви и красоты Хатор считалось «разоблачение ее грудей и выставление их на показ восхищенным зрителям».

Неприкрытую женскую грудь можно увидеть и у других культур — например, на стенах храмов времен Древней Индии. Однако индолог и кандидат филологических наук Наталья Вишневская разъяснила, что не стоит делать вывод о свободных нравах древних индийцев. Все дело в том, что, согласно их религиозным представлениям, секс — один из способов слиться с Богом. Это некий сакральный ритуал, поэтому на стенах храмах изображали обнаженных мужчин и женщин как участников священного действа. «В повседневной жизни индийцы всегда были очень целомудренны», — подчеркнула Вишневская.

Тоже самое можно сказать и о древних греках. «Обнаженка» приветствовалась только в искусстве и религиозных ритуалах. А вот в реальности греческие Афродиты одевались очень скромно и сдержанно. Этические нормы требовали прикрывать тело сначала полотняным или шерстяным хитоном, а затем пеплосом, похожем на длинную распашонку.

Требование прикрывать женское тело связано с бесправием замужних гречанок. Женщины в греческом обществе занимали вторичное положение. Об этом пишет Платон в диалоге «Пир», объясняя, что женская любовь важна исключительно для рождения детей, тогда как мужская — духовная и по-настоящему глубокая.

Гречанки не могли выходить из дома без разрешения мужа, жили в женской половине дома и были совершенно оторваны от общественной жизни. Уже в Древней Греции женщина рассматривалась как собственность мужа.

С приходом христианства ничего не изменилось: нагота по-прежнему считалась для женщин постыдной и не целомудренной. Святой Августин утверждает вслед за Платоном, что представительницы прекрасного пола нужны только для рождения детей, а умом и нравственными качествами они заметно уступают сыновьям Адама.

Кроме того отцы Церкви утверждают, что прикрывать в обязательном порядке надлежит все части тела, связанные с деторождением, то есть, грудь и половые органы, так как появление на свет младенца — священно. Мужчины не кормят, поэтому им прикрывать торс не нужно.

Ислам, как одна из авраамических религий наряду с христианством, наследует традицию отношения к женщине как к «второму полу» и собственности мужа. Поэтому в исламской традиции так же предписывается скрывать нагое женское тело и даже лицо.

Сегодня обнаженная женская грудь все еще табу. В 2016 году феминистки всего мира провели акцию протеста под названием #FreeTheNipple (#ОсвободиСосок). Девушки публиковали свои фото с оголенной грудью ради отмены запрета на цензурирование женских сосков в фильмах и СМИ. А в 2014 году одна из активисток украинского движения Femen появилась в Ватикане топлес. На груди у нее было написано «Бог тоже женщина».

Однако, несмотря на возмущение феминисток, в силу многовековой традиции женское тело по-прежнему воспринимается прежде всего как сексуальный объект. Поэтому публичное обнажение женщины считается провокацией и поводом для массированного виктимблейминга. Так что пока право ходить топлес на улицах все еще остается для девушек недостижимой мечтой.