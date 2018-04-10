5 самых верных мужчин по знаку зодиака

Телец

Тельцы — парни, которые крайне редко теряют голову. Если мужчина-Телец влюбился, то это всерьез и надолго: он не будет размениваться на мелкие интрижки, ему куда интереснее стабильные отношения с женщиной мечты. Желания и чувства для него — это одно и то же, поэтому никакого секса ради секса: все исключительно по любви. Астрологи уверяют: Тельцы — идеальные мужья, так что, если он вас выбрал, говорите «да»: не пожалеете!

Лев

Львы — страстные натуры, но при этом не любят тратить свою энергию понапрасну. Им интереснее завоевать сердце одной — совершенно идеальной — женщины, чем покорять по одной незнакомке в день. Незнакомки и так покоряются: мужчина-Лев, как правило, следит за собой, элегантно одевается и без особых усилий притягивает взгляды «охотниц». Но царь зверей хочет видеть рядом с собой исключительно царицу. Он долго ищет, но когда находит, превращается в настоящего завоевателя. Не сомневайтесь: рано или поздно он все равно вас очарует. И обязательно будет вам верен, только не пытайтесь им управлять. Признайте лидерство Льва, сдайтесь в его плен: вам это понравится!

Дева

Девы — практичные и здравомыслящие. Иногда они могут показаться занудными и даже холодными, но если мужчина-Дева увлекся вами, не спешите его отвергать. Мужья из них получаются отличные: никакого расточительства, никаких измен, «всё в дом». Впрочем, это не отменяет того факта, что некоторые Девы ужасно ревнивы: сам не изменяет и другим не дает. Придется вам тоже забыть об игривых взглядах!

Весы

Не самые решительные, но невероятно верные мужчины. Весы могут прожить всю жизнь с одной женщиной, ни разу не сходив «налево». Главное, чтобы та, которая рядом, хвалила, ценила и любила. Весам важна демонстрация чувств, они нуждаются в постоянном одобрении. Если вы сможете обеспечить ему комфорт, он отплатит вам такой преданностью, которая вам и не снилась. А это дорогого стоит.

Козерог

Мужчины-Козероги трудолюбивы и бережливы, они умеют создавать крепкие отношения. А еще они надежны, как скала: на своего Козерожку вы всегда сможете опереться. Он не бросит в беде и не сбежит, не разрулив сложную ситуацию. Да, романтики в нем, может, и маловато, зато верности — хоть отбавляй. В отношениях Козероги — требовательные ребята: от партнера они хотят абсолютной взаимности и, разумеется, никаких измен: предательство мужчина-Козерог ни за что не простит.