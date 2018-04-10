«Мужику унизительно спать с секс-роботом»

Британские учёные требуют запретить секс-роботов, так как они открывают человечеству слишком лёгкий доступ к сексу, который может кардинально изменить взгляды людей на необходимость брака и отношений. Об этом заявил профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки , пишет Life.

По его словам, исследования показали, что через некоторое время до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами. А через 50 лет может появиться целое движение активистов, выступающих за отношения исключительно между людьми и роботами.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН опроверг прогноз британцев, а также объяснил, почему роботы очень нескоро смогут заменить человеку постоянного сексуального партнёра.

«Среди учёных разные люди есть, в том числе и чудные. Пока секс-роботы не получили такого широкого применения, и ещё долго будут к этому стремиться. Поскольку сделать точную копию человеческих половых органов безумно трудно. То, что они внешне похожи, ещё ни о чём не говорит. Люди покупают роботов или пользуются в публичных домах один-два раза для пробы, эксперимента, и убеждаются, что это мало похоже на ощущения, которые получаешь от женщины. Ведь половые органы очень сложно устроены: там идёт кровенаполнение по мере полового акта, периодические сужения-расширения, увлажнение, подъём температуры. Ничего этого в губке у секс-робота нет, пусть она и самая дорогая губка в мире. Поэтому ни о каком особом увлечении секс-роботами речи быть не может», — заявил Полеев.

Увлечение секс-куклами больше наблюдается среди женщин, заметил сексолог. Им они помогают раскрепоститься и познать собственные возможности, в то время как нормальные мужчины, предпочитающие робота настоящей женщине, унижают этим выбором себя. Однако повального увлечения секс-роботами нет даже среди прекрасной половины человечества.

«Есть небольшое число людей, которым трудно общаться: аутисты, глубокие интроверты, может быть, инвалиды, душевнобольные. Роботы для них создаются. Нормальный человек с роботом спать не будет, потому что это унизительно. Нормальному мужику унизительно даже с проституткой спать. Поэтому я не думаю, что по этому поводу надо беспокоиться. А что касается женщин, то им эти игрушки для секса помогают развиться. Ведь 34% женщин страдают аноргазмией. Это такое лечебное средство, в каких-то случаях средство, когда трудно найти мужчину. Там увлечение чуть побольше, но женщины тем более хотят какого-то общения, признания, чтобы им сказали комплимент. Современный сложный вибратор за 350 долларов доведёт её до оргазма, и даже если он скажет, а есть и такие, в конце «Мне было очень хорошо», она же не сумасшедшая, понимает, что это вибратор сказал. Так что тут речь идёт об очень узком сегменте людей», — заключил сексолог.

Ранее Александр Полеев в эфире НСН опроверг раннее начало половой жизни у сельских девушек. По его словам, жительницы городов раньше начинают заниматься сексом и имеют большее число партнёров в течение жизни.