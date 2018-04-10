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Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин
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Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин 

Medical Insider 54 минуты назад
Фото: Pixabay
Не секрет, что ученых женщин намного меньше, чем мужчин. Но почему? Некоторые могут (ошибочно) утверждать, что женщины не такие одаренные, как мужчины, в то время как некоторые скажут, что это социальная конструкция препятствует женщинам строить такую ​​карьеру.
Авторы нового исследования добавляют несколько интересных представлений о том, как женщины воспринимают собственный интеллект. Результаты научной работы опубликованы в журнале Advances in Physiology Education.

Актуальность проблемы

По данным Института ЮНЕСКО, только 28% исследователей в мире составляют женщины. Но что объясняет нынешнее мужское доминирование?
Кателян Купер (Katelyn Cooper) из Университет штата Аризона (Arizona State University) в Темпе решила изучить, как женщины и мужчины воспринимают свои способности.
Купер говорит:
«Я спросила студентов о том, как идут их занятия, и заметила тенденцию. Женщины постоянно говорили, что они боятся, что другие студенты считают, что они «глупы». Я никогда не слышала об этом от мужчин в тех же классах биологии».

Материалы и методы исследования

Ученые попросили 250 студентов, которые были зачислены в класс биологии, оценить свой собственный интеллект и сравнить его с другими учащимися в классе.
Эти результаты могут быть неожиданными. Исследование добавляет доказательства того, что женщины недооценивают себя, даже если на самом деле их навыки равны (если не выше, в некоторых случаях) по сравнению с мужчинами.

Результаты научной работы

В частности, результаты исследования показали, что мужчины в 3,2 раза чаще, чем женщины, считают, что они более умны, чем люди, с которыми они чаще всего сотрудничают. Это не зависело от того, был ли их партнер мужчиной или женщиной.
Ученые также сравнили студентов мужского и женского пола, которые имели одинаковый средний балл. Мужчины склонны полагать, что они умнее своих сверстников на 66%, тогда как учащиеся-девушки склонны думать, что они превосходят только на 54%.
Соавтор исследования Сара Браунелл (Sara Brownell) говорит:
«Когда студенты работают вместе, они больше сравнивают себя друг с другом. Это исследование показывает, что женщины чаще думают, что они не так хороши, как другие ученики, и это вызывает тревогу».
Купер предупреждает, что тот факт, что женщины склонны недооценивать себя, может усложнить им карьеру в науке.
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