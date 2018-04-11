Как быстро добиться повышения

Стараетесь изо всех сил, а повышения все нет? WMJ.ru поможет исправить ситуацию.

Успешные люди делают и продвигают себя сами, смело заявляя о своих амбициях начальнику, и получают желаемое. Вы профессиональны, исполнительны, добросовестны и давно выросли из занимаемой должности? Попросите начальника о повышении, а советы предпринимателя и бизнес-эксперта Алины Рейзельман помогут тебе не получить отказ.

Постоянное самообразование, работа над собой, доведенный до совершенства профессионализм — первое условие для претендента на повышение. Времена, когда учились один раз в жизни и еще пару раз повышали квалификацию, стали историей. Сегодня, чтобы быть «на плаву», вы должны ежедневно отводить время на развитие интеллекта, постоянно расти как специалист, обучаться и в совершенстве владеть своей профессией.

Приходите раньше босса, покидайте рабочее место после него. Всегда приходи вовремя на встречи, совещания, переговоры. Это подчеркнет вашу добросовестность и серьезное отношение к работе.

Никто не любит раскольников в коллективе. Поддержав одну «группировку», вы автоматически становитесь врагом другой части коллектива. Даже если вы получите повышение в этой ситуации, как вы будете управлять своими «идейными противниками»?

Поэтому всегда сохраняйте нейтральную позицию, никогда не поддерживайте споры, не вступайте в дискуссии. Никого не осуждайте и не обсуждайте, не разносите сплетни. Ваше мнение о сотрудниках и начальстве не должен знать даже твой дневник.

Не обсуждайте коллег и начальника с друзьями и родными. Приучите себя: сплетни — это плохо. Не обсуждайте свою личную жизнь с коллегами. Следите за своими аккаунтами и комментариями в соцсетях. Выбирая кандидата на ответственную должность, многие учитывают виртуальную активность, изучая профайлы претендентов.

Никогда не заискивайте и не лебезите перед начальником. Отношения «руководитель — подчиненный» означают лишь то, что вы отвечаете за одну часть работы, которую делает ваш отдел, а руководитель — за все части. Помните, вы — профессионал, а не раб. Будьте исполнены достоинства и самоуважения. Держитесь с начальником на равных, но соблюдайте деловой этикет и необходимую субординацию. Помните: подлизы хороши в роли прислуги! В роли руководителя нужен человек с твердым характером, знающий себе цену.

Если у вас наполеоновские амбиции и далеко идущие планы, позаботься о своей репутации. Безупречный костюм, аккуратная прическа, качественная, до блеска начищенная обувь, элегантный аксессуар из драгоценного металла, утонченные манеры на работе; элегантность и утонченность в одежде, манерах, привычках вне офиса необходимы будущему руководителю.

Едва ли кто-то решится доверить управление компанией человеку, позволяющему себе пить в общественных местах, носить слишком откровенную одежду (даже вне работы) или танцевать на барной стойке. Избегайте сомнительного окружения и частой смены партнеров в личной жизни.

Перед тем как обратиться к руководителю с просьбой о повышении, напишите проект развития компании, повышения производительности или автоматизации труда, увеличения продаж. Пропишите стратегию развития на ближайшие 2–4 года и смету. Укажите, какую сумму необходимо вложить, прибыль, которую получит компания, сроки окупаемости.

Вы заработаете себе очки, если перед разговором отличитесь на профессиональном поприще. Успешно проведите важные переговоры, реализуйте на отлично серьезный проект — в общем, покажите свои способности.

Начинайте разговор, когда начальник более всего к этому расположен и настроен позитивно. Лучшее время — позднее утро, когда босс уже не хочет спать, но еще не проголодался (влияние физиологии на настроение никто не отменял). Никогда не пытайтесь изложить свою просьбу «на бегу». Если начальник куда-то идет, торопится или чем-то загружен, то, даже выслушав вас, он забудет, о чем вы ему говорили, или сочтет вас неуверенным в себе работником среднего звена.

Не лезьте под горячую руку. Если босс не в духе, расстроен, устал, ему нездоровится или он зол на весь белый свет из-за срыва контракта — отложите разговор. В такие моменты его реакция может быть непредсказуема.

Усталый или болезненный вид, красные глаза, неопрятная, не соответствующая одежда, растрепанные волосы сыграют не в вашу пользу.

Когда человек уверен в себе, он буквально излучает уверенность и силу. Поверьте в себя, и начальник это обязательно заметит.