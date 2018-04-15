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Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
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Как девушки расслабляются дома: забавный ролик 

Рамблер 51 минуту назад
В Сети появился ироничный и в какой-то степени жизненный ролик о том, как выглядят девушки, когда приходят домой и наконец могут позволить себе немного расслабиться. Видео является отрывком из мультфильма "Красные туфельки и 7 гномов".
По сюжету два гнома внезапно оказываются в жилище красавицы Белоснежки, которая как раз возвращается домой. Она выглядит просто прекрасно: точеную фигурку облегает изящное платье, красивые туфли, украшения, прическа — все идеально. Но тут она наконец-то позволяет себе расслабиться и шокирует гномов, которые в это время прячутся под кроватью.
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