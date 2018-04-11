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Эти слова дамам запрещалось произносить в XIX веке
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Эти слова дамам запрещалось произносить в XIX веке 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Многие знают, что в XIX веке нельзя было сказать: «Я высморкалась». Приличной даме дозволялось говорить следующим образом: «Воспользовалась посредством платка». Но, оказывается, истинным леди этикет предписывал отказаться от многих слов, которые сегодня кажутся нам самыми простыми и безобидными.
Так, в «Сборнике светских советов и наставлений» от 1886 года говорится:
«Барышня в разговоре не должна упоминать про черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи».
Шедевр исторической мысли обнаружила в архивах Ирена Понарошку, которая со свойственным ей юмором написала:
«Вот те раз. Только хотела написать пост с лайфхаком про то, как избавиться от любовника с помощью бородавок…»
К слову, это далеко не все муки, которые приходилось терпеть девушкам из приличных семей в позапрошлом веке. Например, даже говоря по-русски, они обязаны были не выговаривать буквы «р» и «л». А в обществе им не дозволялось икать и чихать.
Женский форум
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