Как настроиться на работу после отпуска

Вы вернулись из отпуска, отлично отдохнули. Впечатлений — масса, воспоминаний еще больше. Коллеги делают комплименты вашему свежему цвету лица и совсем нездешнему лучащемуся взгляду. Вот только беда — вам никак не удается войти в рабочий ритм. Думать о работе не хочется вовсе, наоборот — то и дело выпадаешь из действительности, вспоминая подробности отпуска.

Не волнуйтесь! Психологи говорят, что подобный послеотпускной синдром испытывает до 80% офисных служащих в больших городах. Этому явлению даже придумали научное название: синдром рабочей дезадаптации. Результатом часто становится хандра и всплеск недовольства своей работой, особенно если она и раньше не приносила полного удовлетворения.

ОБОЙДИТЕСЬ БЕЗ ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ

Не требуйте от себя высокой производительности труда в первые рабочие дни! Чтобы плавно включиться в работу и исправить свое настроение, дайте себе время. Начните с просмотра накопившейся почты, смените картинку рабочего стола компьютера, приведите в порядок бумаги, закажите новую канцелярию. Сделайте все, чтобы вам было приятно находиться на рабочем месте. Почитайте новости, связанные с вашей профессией.

Все! Теперь нужна порция положительных эмоций. Позвольте себе чашку ароматного чая. Если вы склонны к раздражительности, от кофе психологи советуют отказаться. Можно обменяться с коллегами воспоминаниями об отпуске. А вот от общения с неприятными вам людьми лучше пока уклониться.

Как это ни странно, психологи для включения в работу советуют… поиграть в компьютерные игры, особенно требующие концентрации и быстроты реакций. Дело в том, что наш мозг за время отпуска снижает скорость своей работы почти на 25%. Его надо «разбудить» и компьютерные игры — это то, что надо. Очень скоро вы почувствуете, что снова готовы свернуть горы. Вот теперь самое время заняться планированием дел на ближайшую неделю и месяц.

И не задерживайтесь в первые несколько дней на рабочем месте по вечерам. Ваша задача — постараться не перегрузить себя рабочими обязанностями, а постараться возобновить желание плодотворно трудиться.

ВОССТАНОВИТЕ РЕЖИМ ДНЯ И БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ

Чтобы помочь организму справиться с необходимостью вернуться в рабочий ритм, в первую очередь надо восстановить прежний режим дня. Чтобы начать рано вставать, настраивайтесь на ранний отход ко сну заранее. Не засиживайтесь у телевизора, откажитесь от плотной и жирной пищи вечером, примите ароматную теплую (но не горячую!) ванну и пораньше ложитесь спать.

Очень хорошо для организма увеличить физическую активность, особенно если вы провели отпуск, валяясь на пляже. Начните делать зарядку, отправляйтесь на активную прогулку хотя бы на час в день. Восстановите привычные тренировки, но не переусердствуйте с ними! Если вы набрали несколько лишних килограммов за отпуск, не надо сразу изнурять себя интенсивными физическими упражнениями ради того, чтобы от них избавиться. Врачи рекомендуют наращивать спортивные нагрузки очень медленно. Первая после отпуска тренировка должна быть всего лишь разминкой!

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Особое внимание уделите своему питанию. Даже если вы действительно поправились за отпуск, пробуя заморские яства, ни в коем случае нельзя садиться на строгую диету сразу после переедания. Резкие перепады в питании могут привести к нарушению правильного функционирования органов желудочно-кишечного тракта. И тогда вам надо будет не только сбрасывать лишние килограммы, но и лечиться.

Чтобы не было метаболического стресса, откажитесь от голодания. Но перейдите на здоровое диетическое питание: каши на воде, салаты из свежих овощей, много фруктов, нежирный творог. Посидев несколько дней на такой диете, можно перейти к лишенной жиров и углеводов белковой пище. Это поможет быстрее сжигать накопившиеся калории.

Пить надо много, но правильно. Не подойдут соки, газировки, кофе. Организму нужна простая чистая вода, травяной и зеленый чай, минеральная вода, кислый морс, компоты, нежирный кефир, свежевыжатый сок без добавления сахара. Особенно сок из цитрусовых, разбавленный минеральной водой. Ведь цитрусовые богаты природными антиоксидантами, а это и требуется для восстановления метаболизма клеток, нормализации обмена веществ и выведения токсинов.

НАСТРОЙТЕСЬ НА ПОЗИТИВ

Воспользуйтесь советами психологов и попробуйте помедитировать, сидя за рабочим столом. Закройте глаза, постарайтесь расслабиться и вспомнить те моменты, когда вы были в активном рабочем состоянии и могли буквально свернуть горы. Вспоминайте самые успешные рабочие эпизоды последних месяцев, когда вы целиком владели ситуацией и от вас зависел успех общей работы. Чем больше мелких подробностей вы вспомните, тем проще вам будет слиться с этим состоянием подъема энергии. Тренируйтесь так по 5-10 минут в начале нескольких первых дней работы, и это состояние снова станет для вас привычным.