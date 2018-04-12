Почему мы не обращаемся за психологической помощью

Согласно опросу Левада-центра , 57% россиян исключают для себя возможность обращения к психотерапевту, 20% опрошенных в трудной жизненной ситуации просят совета у окружающих, и только 4% обращаются за помощью к специалистам. Почему же в России не принято использовать услуги психотерапевтов и как это отражается на нашей с вами жизни? Для сравнения, в США услугами профессионалов пользуются около 40% населения, похожие показатели и в европейских странах.

В российской культуре, выстроенной на взаимовыручке и заботе об окружающих, оказалось не принято просить помощи самому. Идеальный человек в нашем сознании — тот, кто помогает другим, даже не смея думать о себе и своих желаниях.

До революции 1917 года культивацией подобного мировоззрения занималась церковь. В православном сознании веками укреплялась мысль о том, что все трудности — испытания, которыми Бог проверяет внутреннюю силу и стойкость человека. Награда ждала только того, кто успешно и смиренно перенёс все отведённые ему невзгоды.

После революции установка претерпела изменения: из советской культуры были изгнаны метафизические высшие силы, но им на смену сподручно пришел вполне осязаемый внешний враг (благо, в 20 веке их было предостаточно).

Советское общество находилось в постоянном состоянии необходимости преодоления трудностей, в котором нет места вниманию к человеческим чувствам и эмоциям.

Сначала этому способствовали мировые войны, требовавшие безумное количество ресурсов и тем самым делавшие личность отдельного человека пустотой в сравнении с обществом в целом.

Затем советским гражданам необходимо было в кратчайшие сроки восстановить страну и вернуться к привычному довоенному укладу жизни. Культивировался отказ от своих желаний во имя всеобщего блага.

Так создавался образ настоящего советского человека — того, кто думает о всеобщей цели и стойко игнорирует личные слабости, отказывается от чужой помощи, не сомневается в своих решениях и твёрдо идёт вперёд к идеалу. В условиях постоянного дефицита товаров, услуг и продуктов людям приходилось становиться универсалами и справляться с выпадающими на их плечи трудностями самостоятельно.

Советская идеология давно в прошлом, но образ «настоящего человека», создававшийся веками, до сих пор преследует российское общество и навязывается с самого детства. Родители никогда не сомневаются (вслух) в своих решениях, не обращаются за помощью к профессионалам, а все накопившиеся проблемы вечерами выливают близким людям за закрытыми дверьми кухни.

В школе детей учат преодолевать трудности «через не хочу» (порой это, конечно, обосновано и является частью воспитания), подкрепляя процесс образами «настоящих» людей в произведениях русской и зарубежной литературы, где слабые личности постоянно сомневаются в своих решениях, часто обращаются к своим чувствам, а сильные герои всегда решительны и умеют отодвинуть эмоции на второй план.

Поэтому обращение к психологу в сознании русского человека равно слабости, признании в том, что он не может справиться со своими чувствами и эмоциями самостоятельно. В довершение ко всему, в обществе всё ещё сильно убеждение в том, что к психологам обращаются только люди с психическими расстройствами, ведь не даром в названии специалиста кроется слово «псих», использующееся в простонародной речи как оскорбление.

Происходит это потому, что мы, в отличие от наших западных соседей, до сих пор слабо представляем, в чём же на самом деле заключается работа психотерапевта. Практическая психология в России возникла сравнительно недавно и в основном среди материально обеспеченных людей, в то время как высший свет Европы открыл для себя психоанализ уже в XIX веке.

За прошедшее с тех пор время психология за рубежом успела переселиться из закрытых кабинетов профессоров-исследователей в обычную врачебную практику. В России же психология долгое время была частью философии, а отделившись, задержалась в исследовательских кругах, и стала общедоступной только к концу XX века.

Выход психологии к массам совпал с общественными потрясениями и экономическими и политическими кризисами, поэтому стандартному российскому гражданину среднего или рабочего классов с тех пор просто не удавалось перейти из режима «выжить любой ценой», в котором все силы нужно направлять на содержание семьи, и обратиться к собственным эмоциям и чувствам.

Беззаконие и общая «растерянность» девяностых годов сыграла с распространением практической психологии в России злую шутку. Только прорвавшись в страну как новомодное течение, она привлекала к себе внимание масс как что-то диковинное, западное, «не-наше».

На полках магазинов появились книжки, рассказывающие о личностном росте, о любви к себе и о том, что чувствовать и переживать — это нормально. По телевизору выступали всевозможные «психологи», проводившие массовые сеансы терапии и рекламировавшие свои услуги.

На волне интереса в сферу проникло множество шарлатанов без психологического образования. Эти люди сами слабо представляли, в чём заключаются главные принципы терапии. В лучшем случае, при обращении к такому «специалисту» (а услуги их стоили недешево) человек получал возможность выговориться. Такие сеансы, конечно, имели результат, пусть и совсем не тот, которого бы обратившиеся могли достичь, работая с профессионалом.

Но многие жулики предпочитали раздавать пришедшим советы, порой не только бесполезные, но и губительные для клиентов. Кто-то прибегал к гаданиям и толкованиям, кто-то на своих сеансах и вовсе использовал магические шары или обращался к «духам предков». Всё это, конечно же, не имело отношения к терапии и не несло людям никакой практической пользы.

Даже если человек выходил из кабинета в состоянии эйфории, образ его мышления оставался прежним, проблемы не распутывались и продолжали расти, и со временем снова мешали ему жить. Так родилось убеждение в том, что психотерапия — бесполезная трата времени и денег. Стало проще снова засесть на кухне с друзьями. Результат будет такой же, но они хотя бы денег не возьмут.

Сейчас практическая психология в России претерпела мощные изменения. Конечно, и названные выше «специалисты» до сих пор никуда не делись и продолжают пудрить мозги особенно доверчивым гражданам, но с каждым годом их становится меньше и меньше. Этому способствует и увеличение числа грамотных специалистов, и общий уровень доступности информации (изучение психологии обязательно не только для студентов данной специальности, но и для представителей других сфер гуманитарных и аналитических профессий; некоторые школы знакомят с азами психологии уже в 8-9 классах). К тому же, на руку и «сарафанное радио»: многие люди, решившиеся и успешно прошедшие курс психотерапии, рассказывают о нём своим друзьям и близким и, по необходимости, убеждают их тоже обратиться за помощью. Помогает и развитие социальных сетей, где волонтёры и активисты ведут просветительскую деятельность, на своих страничках в соцсетях рассказывая о простых для европейца, но не очень понятных россиянину вещах доступным языком.

Некомпетентных специалистов становится всё меньше, но мы по-прежнему не стремимся обращаться к психотерапевтам, и виноваты в этом наши внутренние установки. Нам сложно раскрыть незнакомому постороннему человеку мысли, которые мы прячем даже от близких людей. Нам кажется, что психотерапевт со временем будет знать о нас всё, и сможет использовать эту информацию в своих целях. Силен и страх того, что специалист во время сеанса с помощью гипноза или других манипулятивных техник заставит пришедшего за помощью делать вещи, которые не хочет делать сам. Конечно же, эти предрассудки не имеют ничего общего с реальностью. Специалист не станет даже искать ваш профиль в соцсетях, чтобы добыть о вас дополнительную информацию. Вы можете сами контролировать информацию, которую вы выдаёте своему психотерапевту, а ваши отношения с ним будут ограничиваться только его кабинетом (по этой же причине он даже «не узнает» вас при встрече в общественном месте, если вы сами к нему не подойдёте).

Некоторые люди разочаровываются в психотерапии, не почувствовав улучшений после 2-3 посещённых сеансов. К сожалению, психотерапевт — не волшебник и не может сделать вашу жизнь лучше за несколько сеансов. Без вас и вашего участия психотерапия будет бесполезна сама по себе. Работа со своей психикой — тяжкий труд, такой же, как и любая другая активность. Терапевт поможет вам выяснить, почему вы столкнулись с вашей проблемой, поможет её проработать, покажет возможные пути её решения и даст рекомендации, как избежать её в будущем. Но основная работа всё равно лежит на вас самих. Первые сеансы терапевт будет знакомиться с клиентом, присматриваться, разбираться, что же беспокоит его на самом деле. Обычно первые видимые изменения проявляются только через 3-6 месяцев регулярной терапии. При этом никто не обещает, что эти 3-6 месяцев будут лёгкими. Как простуду мы лечим отвратительными на вкус лекарствами, так и процесс исцеления души может проходить сложно, порой даже болезненно, ведь вам придётся обнаружить те травмы, что скрывались в вашем подсознании годами, если не десятилетиями.

Напоследок, многие предпочитают справляться к своим проблемам самостоятельно, потому что уверены в высокой стоимости сеансов психотерапии. В такой ситуации человек вроде бы и хочет обратиться за помощью, но ему кажется, что он не может себе этого позволить. Да, к сожалению, цена индивидуальных сеансов с высококлассным специалистом с многолетним опытом работы может быть слишком высока для среднестатистического россиянина. Но помимо этого существует множество разных вариантов психотерапии разного уровня доступности. Студенты-выпускники ведущих ВУЗов страны могут проводить консультации бесплатно или брать оплату только за аренду помещения. Обычно специалисты входят в положение своих клиентов, понимают изменения их финансовых возможностей во время терапии и могут снизить стоимость или провести сеанс в кредит (в случае, если вы уже работаете со специалистом, но ваши жизненные обстоятельства вдруг резко изменились). В крупных городах существуют специальные программы бесплатной помощи населению, проводится групповая терапия. Для маленьких населенных пунктов работают телефоны доверия. К тому же, многие специалисты проводят онлайн-консультации для нуждающихся.

Конечно же, человек может справиться со своими проблемами самостоятельно. Но на это понадобится намного больше времени, да и шансов на положительный результат у самолечения намного меньше. Если не «запустить» сезонный грипп, он получит осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Поэтому, заболев, мы идём ко врачу. Если телефон начал выдавать ошибки, со временем он сломается, и пользоваться им станет невозможно, поэтому мы отнесём его в ремонт. Наша психика в данном случае ничем не отличается от нашего тела или мобильного телефона — если пустить всё на самотёк, лёгкие сбои со временем приведут к большим последствиям, в отдельных случаях вплоть до суицида. Почему нам не стыдно обратиться ко врачу или работнику сервис-центра, но мы находим столько причин не пользоваться услугами психологов и психотерапевтов?

Успешное прохождение курса терапии — забота не только о себе и своём благополучии. Проблемы, которые копит в себе психика, отражаются не только на нас, но и на наших близких, а порой задевают даже незнакомых людей. Обращение к специалисту — не проявление слабости, а, напротив, готовность бороться со своими страхами и изъянами ради себя и тех, кто нам дорог. Разве слабый человек сможет решиться узнать о себе самую неприятную правду и измениться? Учась на сеансах терапии принимать себя, человек учится принимать и других. Меняя свою жизнь и свой образ мышления, мон создаём комфортные условия и для окружающих его людей.

Только за последние 20 лет Россия пережила множество разных потрясений, оставивших след в сознании каждого отдельного россиянина. Но ведь и предыдущим поколениям почти не довелось познать эмоционального благополучия. Целые поколения российских граждан, перенесшие иногда страшнейшие психологические травмы (последствия войн, например), учились справляться с ними самостоятельно, чаще всего — не совсем успешно, а после — передавали выученное следующим поколениям. Которые вдобавок к перенятому опыту испытывали потрясения своего времени. Отсутствие психотерапии как постоянного элемента нашей жизни сказывается на обществе сильнее, чем нам того хочется. Прошлый век как никогда лучше показал, что всеобщее благо не может быть важнее благополучия индивида, ведь общество не может быть счастливым, если каждый отдельный человек в нём несчастен.