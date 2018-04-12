Вещи, которые женщины не обязаны делать ради мужчин

Ритм современной жизни значительно отличается от прошлого, и женщины давно переняли многие сферы занятости, которые раньше считались истинно мужскими. Иногда на женщин давит общественное мнение, но психологи отмечают, что есть вещи, которые нельзя делать только ради мужчин, если собственного желания для этого нет.

Домашнее хозяйство

Все больше экспертов семейных отношений отмечают, что мужу и жене нужно вести дела по дому вместе, иначе со временем попытки привести жилье в порядок будут восприниматься как должное. В некоторых семьях, где супруга перестает уделять внимание быту, возникают упреки и скандалы, поэтому для сохранения семейного счастья эксперты рекомендуют вести совместное хозяйство.

Внешность

Вторая половина не должна влиять на выбор одежды и предпочтений в гардеробе. Ради возлюбленных женщинам не стоит менять свои предпочтения во внешнем виде и даже в особенностях темперамента, а психологи отмечают, что симуляция чувств и эмоций никогда не принесет истинного счастья. Стоит помнить, что люди любят не только глазами, поэтому без собственного желания нельзя кардинально менять внешность, например, посредством пластических операций или изнурительных тренировок в зале.

Общение

У каждого есть те люди, с которыми приятно общаться, будь то семья, друзья или коллеги. С ними многое прожито и пройдено, поэтому отказываться от общения только из-за прихоти любимого человека не стоит. В паре необходимо уважать свободу друг друга и строить отношения на взаимном доверии.

Притворство

Если мужчина уверен, что женщина не должна разбираться в технике и обязана выглядеть глупее него, то он сам выставляет себя в плохом свете. Прекрасной половине человечества нельзя притворяться хуже, чем они есть, ради ублажения мужского эго.

Зависимость

Современной женщине важно чувствовать свободу своих действий и желаний, а многое из этого упирается в материальную сторону вопроса. Унизительные просьбы денег на карманные расходы и объяснения по поводу того на что эти средства уйдут лишь убивают отношения. Современным женщинам нужно строить собственную карьеру еще и ради того, чтобы стать надежной опорой для семьи, если работа мужчины окажется ненадежной.

Дети

Только собственное желание должно стать поводом заводить детей и если женщина противится этому, мужчина не должен заставлять ее рожать. Дело в том, что новый член семьи требует от мужчины лишь некоторых финансовых трат и лишения покоя на некоторое время, когда женщина рискует своим здоровьем ради детей, а также жертвует карьерой и свободой. Если же у семьи уже есть ребенок, его мать в идеальном варианте исхода событий не должна становиться няней, ведь мужчина может выполнять абсолютно все процедуры по уходу за ребенком, кроме кормления грудью.

Решения

Все решения в современной семье должны принимать мужчина и женщина с равносильным влиянием на вопрос. Например, при желании что-то поменять в доме или в делах, касающихся более серьезных аспектов жизни, нужно прийти к единогласному решению с партнером, а односторонние уступки с легкостью приведут отношения в тупик.