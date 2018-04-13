Секрет счастливого брака

Жили как-то муж и жена, любили друг друга крепко, но так же крепко ежедневно ссорились. А в соседнем доме влюбленные супруги жили просто-таки душа в душу, и ничто не нарушало их гармонии.

Отправила жена мужа к соседям в гости: посмотреть да разузнать, в чем же секрет их счастливого брака. Приходит муж и видит картину: соседская супруга моет пол, поставив ведро возле себя. Отвернулась ненадолго, а супруг, проходя по комнате, зацепил его ногой и перевернул.

Подбегает к супруге, хватает тряпку, начинает убирать и извиняться: «Прости, дорогая, не заметил. Случайно зацепил». А та, в свою очередь, тоже вытирая пол, подхватывает: «Да я и сама виновата — поставила ведро посреди комнаты. Немудрено, что ты его зацепил».

Возвращается муж домой и говорит жене: «Знаешь, милая, а ведь секрет счастливого брака и правда есть. Когда мы с тобой ругаемся, то начинаем обвинять друг друга. А они, наоборот, извиняются. У нас ОБА ПРАВЫ, а у них ОБА ВИНОВАТЫ».