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Секрет счастливого брака
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Секрет счастливого брака 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Жили как-то муж и жена, любили друг друга крепко, но так же крепко ежедневно ссорились. А в соседнем доме влюбленные супруги жили просто-таки душа в душу, и ничто не нарушало их гармонии.
Отправила жена мужа к соседям в гости: посмотреть да разузнать, в чем же секрет их счастливого брака. Приходит муж и видит картину: соседская супруга моет пол, поставив ведро возле себя. Отвернулась ненадолго, а супруг, проходя по комнате, зацепил его ногой и перевернул.
Подбегает к супруге, хватает тряпку, начинает убирать и извиняться: «Прости, дорогая, не заметил. Случайно зацепил». А та, в свою очередь, тоже вытирая пол, подхватывает: «Да я и сама виновата — поставила ведро посреди комнаты. Немудрено, что ты его зацепил».
Возвращается муж домой и говорит жене: «Знаешь, милая, а ведь секрет счастливого брака и правда есть. Когда мы с тобой ругаемся, то начинаем обвинять друг друга. А они, наоборот, извиняются. У нас ОБА ПРАВЫ, а у них ОБА ВИНОВАТЫ».
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