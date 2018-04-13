Как определить характер по выбранному кофе

Оказывается, по кофе можно «прочитать» человека — как он относится к жизни, как ее строит, как обычно себя ведет.

Достаточно лишь посмотреть, какой именно напиток он заказывает чаще всего. Интересно? Тогда ищите себя.

Эспрессо…

предпочитают сильные личности, уверенные в собственной точке зрения. Их сложно и даже практически невозможно в чем-то переубедить. Когда они принимают решение, то всегда ориентируются только на свое мнение и ни на чье больше. Но это скорее плюс, чем минус. К таким людям тянутся, ведь они могут дать то, чего не могут другие. А именно — чувство защищенности. Кроме того, любители эспрессо всегда подтянуты, в одежде предпочитают классику и стараются окружать себя роскошью.

Капучино…

поработило романтиков. Они полностью погружены в свои фантазии, где у них все хорошо, и вообще они находятся на вершине мира. Зато у таких людей щедрое сердце, они не держат камня за пазухой и всегда готовы прийти на помощь. Обычно они отпуск проводят у моря, музыку слушают ненапряжную, езду предпочитают небыструю. А еще они всегда заказывают десерты — таких сладкоежек еще надо поискать.

Латте…

увлекаются личности, стремящиеся быть в центре внимания. А в идеале — стремящиеся к публичности. Их чувство юмора всегда остается на высоте, что, собственно, и делает их душой компании. В глазах противоположного пола они выглядят крайне привлекательно. «Латтеисты» редко остаются в тишине, и то такие периоды длятся недолго. Они не прочь рвануть туда, где кипит жизнь. Поэтому в выходные их легко можно обнаружить в кафе, ресторанах или ночных клубах.

Раф-кофе…

пьют те, кто четко знает, каким будет его следующий шаг. Они привыкли использовать любую возможность, чтобы подняться на ступень выше не только в карьере и финансах, но и в духовном развитии. Они часто проводят время наедине с собой и при наличии выбора всегда остановятся на жилье за чертой города, чтобы иметь возможность приводить мысли в порядок.

Глясе…

предпочитают люди, которые живут по принципу «здесь и сейчас». Они не строят глобальных планов на будущее, потому что твердо уверены, что от них ничего не зависит. Они подвержены импульсивным поступкам и, если им вдруг захочется пойти в кино или сорваться в другой город, немедленно осуществят задуманное.

Растворимый кофе…

любят те, кто состоит в особых отношениях со временем. Каждую минуту они пытаются обратить себе во благо, поэтому не станут перемалывать зерна и потом колдовать у плиты. Они просто зальют кофе кипятком и будут довольны и счастливы. А сэкономленное время посвятят изучению новостей или ответам на электронные письма.