Комплексы, которые мешают нам любить

Казалось бы — мы живем в 21 веке и про характеристики по Фрейду все благополучно забыли. Мы мыслим новыми категориями и открыты новому. Но есть как минимум одно фрейдистское определение, которое оказалось гораздо более живучим, чем все остальные.

Это комплекс, который чаще всего называют комплексом «Мадонны и блудницы». Впервые он был описан в психологии Зигмундом Фрейдом, как идея о том, что мужчины (и женщины) разделяют женщин на два лагеря: святые «мадонны» и униженные «блудницы». Хорошие девочки — Мадонны — добродетельны, невинны, чисты и девственны, почти до асексуальности. Плохие девочки — блудницы — сексуально ненасытные, неизбирательные и агрессивные. Чаще всего для их описания их сексуальности используются стереотипно мужские качества.

По словам Зигмунда Фрейда, все это происходит из идеи о том, что мужчины обеспокоены поиском материнской ласки в их сексуальном партнере. Поскольку они не могут переносить Эдипов комплекс (любовь к матери, смешанная с сексуальным желанием), они делят женщин на две категории.

Однако эта дихотомия существовала на протяжении столетий, задолго до Фрейда. Разделение святой, несексуальной женщины и женщины как сексуального существа встречается повсюду. Средневековая литература и поэзия изобилуют изображениями сексуальных женщин, падших людей, и, в противовес им, чистых и невинных женщин в качестве образца «правильного» поведения.

Мужчины часто изображались (и изображаются) как существа, не способные контролировать свои сексуальные желания — поэтому женщины остаются в качестве хранителей морали, вне зависимости от их желаний. Определение приемлемой (Мадонна) и неприемлемой (блудница) женской сексуальности создает иллюзию контроля. При этом такое разделение мешает выстраивать здоровые отношения — считается, что любовь предназначена для «хороших» девушек, а сексом лучше заниматься с «плохими». Когда один партнер слепо выполняет требования общества и старается соответствовать всем ожиданиям от его сексуальности и поведения, а другой ищет разные «функции» в разных людях — появляются измены и недомолвки. Появляется чувство вины за свои поступки, которое только подкрепляется осуждением со стороны.

Легко думать об этом как о проблеме «старого мира» — женская сексуальность, мол, освобождена от стереотипов, ее проявление поощряется. Но все же эта дихотомия еще существует. Женщины, которые считаются «слишком сексуальными», осуждаются за то, что они «блудницы». Достаточно быть «Мадонной», чтобы не заболеть СПИДом или не забеременеть — об этом говорит государство и социальная реклама. Мужчина должен выполнять роли, предписанные ему социумом — иначе он не будет считаться мужчиной.

Но проблема эта касается не только женщин; существует и оборотная его сторона — комплекс «Рыцаря и развратника». В этом случае происходит конфликт между требованиями женщины к партнеру — «рыцарю», который обеспечит ее безбедную и безопасную жизнь, и сексуальному партнеру — «развратнику», способному удовлетворить любые сексуальные желания. Эти качества, кстати, нашли свое отличное воплощение в образе Кристиана Грея из популярнейшей эротической саги «50 оттенков серого» — образе миллионера, неведомо как практически не уделяющего время работе, но проводящего его со своей избранницей.