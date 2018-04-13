Как на выбор мужчины женщиной влияет образ отца

На нашу личную и семейную жизнь довольно существенно влияют так называемые родительские сценарии, в частности, наши отношения с родителями, взаимоотношения между матерью и отцом. Например, женщина всегда, пусть даже на подсознательном уровне, проецирует образ отца на своего будущего мужчину.

Роль отца в становлении личности

По мнению психолога Д. С. Акивис, отец всегда психологически присутствует в семье. Такая тенденция утвердилась с тех пор, как человеческое общество перешло к моногамной модели семейных отношений. Даже в случае смерти или развода остается некий образ, символ или миф, оказывающий воздействие на ребенка. В свою очередь, психологи А. В. Литвинова и Н. Г. Большакова рисуют образ отца как «восприятие ребенком различий психологических качеств отца, определяющих развертывание его будущей личности».

Каким же образом этот самый образ может воздействовать на выбор женщиной партнера? Все зависит от ситуации.

Женщина ищет мужчину, похожего на отца

Если в семье все благополучно, взаимоотношения между ее членами основаны на любви и уважении, то девушка, осознанно или подсознательно, станет искать партнера, который максимально похож на ее отца. Она будет пытаться в точности повторить родительскую модель семьи.

Женщина ищет антипода отца

Если в семье царил не слишком благоприятный климат, между родителями были ссоры и скандалы, глава семьи злоупотреблял алкоголем, проявлял физическое насилие, то девушка, скорее всего, будет искать мужчину, абсолютно не похожего на отца. Причем это может касаться не только характера, но и внешности: например, если отец был высоким блондином, то дочь будет обращать внимание на брюнетов, чей рост средний или ниже среднего.

Образ отца корректируется

Этот вариант встречается чаще всего. Далеко не во всех семьях отец проявляет только хорошие или плохие черты. Обычно бывает всякое. В результате девушка начинает искать мужчину, который сочетал бы в себе положительные качества ее отца, но у которого не было бы присущих отцу отрицательных черт.

Виртуальный образ

Если девочка росла без отца, это не значит, что его образ не будет играть никакой роли в ее стратегии личной жизни. Например, родного отца вполне может заменить отчим или приемный родитель. А если никакого отца нет вообще? Если девочка воспитывалась матерью-одиночкой, дедушками-бабушками или вообще выросла в детском доме?

«В таких случаях, как правило, сказывается большая психологическая нагрузка на ребенка в период взросления (это происходит вследствие отсутствия образца супружеских отношений и влияния отца на становление личности), — комментирует психолог-эксперт Евгения Чугунова. — В данном случае мы можем говорить (с известной долей допущения), что образ отца будет составным и формироваться под действием масс-медиа, литературы, образов отцов тех семей, которые женщина наблюдает в период формирования личности. Эти образы не всегда оказываются адекватными реалиям жизни, из-за чего порой у таких женщин возникают проблемы в отношениях с мужчинами».

В 2006 году психолог О. Г. Калина провела исследование, в ходе которого изучила влияние образа отца на подростков из неполных семей. В итоге она пришла к выводу, что отсутствие отца в семье необязательно приводит к эмоциональному неблагополучию и нарушению формирования полоролевой идентичности у подростков. Неблагоприятные последствия наступают, если в сознании подростка сформировался негативно окрашенный образ родителя.

То есть если девочке говорят, что ее отец, скажем, был летчиком и геройски погиб, то, скорее всего, она не будет испытывать комплексов по этому поводу. Но если ей сообщают, что отец пил, бил мать, изменял ей или попал в тюрьму, то довольно высока вероятность того, что она впоследствии будет отрицательно относиться к мужчинам вообще и ей сложно будет найти себе достойного спутника жизни.