Что никогда не должна делать сильная женщина

Когда вы сильно кем-то увлечены, очень легко начать ставить интересы этого человека выше своих собственных. Наш вам совет: никогда не делайте этих вещей — и будет вам счастье.

Меняться внешне

Вы влюбились в мужчину, которому нравятся исключительно блондинки с длинными волосами. А вы брюнетка, да еще и с каре. Не торопитесь бежать в салон красоты наращивать гриву соломенного оттенка. Вряд ли это бросит его к вашим ногам, а даже если и бросит, то это не будет иметь никакого отношения к любви. Меняйтесь только тогда, когда вам хочется, а не когда вам на пути попался очередной любитель светловолосых красавиц.

Отказываться от своих увлечений

То, что мужчина вашей мечты слушает тяжелый рок и обожает футбол, вовсе не означает, что вам нужно срочно запастись фанатской атрибутикой и начать стесняться Тейлор Свифт в плей-листе. У всех свои интересы, это нормально. Если вы ему действительно понравились, то никакая Тейлор его не смутит, а если он вдруг начнет говорить что-то типа «фу, что за фигню ты слушаешь», то он либо младше тринадцати, либо потенциальный абьюзер, от которого надо бежать.

Ждать одобрения

Сильная женщина не ждет, когда кто-то скажет ей, какая она молодец. Она и так знает, что она молодец — да еще какая! Поступайте так, как считаете нужным, а не так, как кто-то считает правильным.

Позволять вами манипулировать

Как только вы почувствуете, что мужчина пытается вами управлять, бегите! Быстро и без оглядки. Нет ничего хуже, чем потратить свое время (а заодно и нервы) на манипулятора, который хочет поднять свою самооценку за счет вашей. Спасибо, не надо нам такой радости.

Менять планы

Не стоит отказываться от заранее запланированной встречи с лучшей подругой, если ему вдруг вздумалось выпить с вами кофе именно этим вечером. Он, конечно, мужчина мечты, но стоит ли он того, чтобы бежать к нему по первому зову?

Менять саму себя

Никогда — никогда, серьезно! — не забывайте о том, кто вы. Ни один человек не стоит того, чтобы ради него вы менялись, если вы сами того не хотите. Главное, что даже если вы пойдете на серьезные жертвы, их все равно никто не оценит. Так что, даже начинать не стоит. Вы у себя одна, и вы уникальная.