7 вещей, которые нужно держать в секрете

Мы стали настолько болтливыми, что у нас практически не осталось никаких личных тайн. Наружу выносится все — планы, мечты, достижения, проблемы… Но в этой жизни есть вещи, которые не должны доходить до чужих ушей. И вот то, что нельзя выносить на публику:

Во-первых, никому не говорите о своих далеко идущих планах. Держите рот под замком до тех пор, пока не воплотите их в жизнь. Так вы не заберете у себя энергию для их осуществления и не подвергните свои цели опасности. Потому что у каждой идеи есть слабые места, на которые очень просто надавить, чтобы все развалилось.

Во-вторых, храните в тайне свою благотворительность. Добрый поступок — это заслуга, за которую не нужно ожидать признательности и благодарности. Его видит Бог, и этого достаточно. Избавьтесь от привычки нахваливать себя. Гордыня — это же самое лучшее человеческое качество, не так ли?

В-третьих, если ради духовного роста вы решили поститься, ограничить сексуальные контакты и т.п., то ни в коем случае не делайте это достоянием общественности. Аскетичность пойдет вам на пользу только тогда, когда она будет находиться в тайне и гармонии с вашими эмоциями.

В-четвертых, не распространяйтесь о своем героизме и смелости. Испытания каждый день возникают в жизни каждого человека. Но у кого-то они в большей степени внутренние, а у кого-то внешние. И если внешние видны всем, и за их преодоление награждают и хвалят, то внутренние не видит никто. А они порой бывают гораздо сложнее.

В-пятых, молчите о своей духовной силе и просвещенности. В эту тему не нужно посвящать посторонних. Опытом стоит делиться только тогда, когда человек сам об этом попросит. А до тех пор нет смысла без надобности раскрываться и показывать себя другим.

В-шестых, никто не должен знать о вашей семейной жизни и домашних конфликтах. Чем меньше посторонние знают об этих вещах, тем крепче будут ваши семейные узы. Ведь что на языке, то на уме. А что на уме, то и будет постоянно появляться в жизни. Говорить о проблемах — значит верить в них и своей верой раздувать неприятности до невероятных размеров.

И в-седьмых, не повторяйте никому плохие, некрасивые слова, которые вы от кого-то услышали. Как обувь становится грязной, если ходить в ней на улице, так и сознание пачкается, если будет блуждать по всяким глупостям. Поэтому, если вы рассказываете своим близким о чем-то нехорошем, это равносильно тому, как если бы вы зашли в дом и не разулись.