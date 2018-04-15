«Вот кем ты была бы без меня!» 

Как говорится, «за каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Именно об этом забыл Кристофер, но его мудрейшая жена устроила ему небольшую встряску самым превосходным образом!
Однажды Кристоферу Стаффорду и его супруге пришлось отправиться в долгий путь на своем автомобиле. Они проехали уже приличное расстояние, как вдруг заметили, что бензина в баке осталось совсем немного.
Кристофер подъехал к ближайшей заправке, распорядился о заправке машины и пошел немножко погулять, потому что у него уже затекли ноги.
Когда мужчина вернулся, он увидел, что между его женой и сотрудником заправки завязалась оживленная беседа. Как только Кристофер подошел к ним, беседа прекратилась и Стаффорды продолжили свой путь.
Через пару минут после этого Кристофер поинтересовался у жены, была ли она знакома с тем мужчиной. Как оказалось, она встречалась с ним почти год еще во времена учебы в колледже. После такого неожиданного признания он сказал: «Вот если бы тогда ты вышла за него замуж, но была бы сейчас женой сотрудника заправки, а не гендиректора!».
Но женщина не растерялась и нашла на насмешку мужа очень достойный ответ: «Любимый, если бы тогда я вышла за него замуж, то сейчас он был бы гендиректором, а ты работал бы на заправке».