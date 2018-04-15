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«Вот кем ты была бы без меня!»
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«Вот кем ты была бы без меня!» 

Карельские вести 15 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Как говорится, «за каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Именно об этом забыл Кристофер, но его мудрейшая жена устроила ему небольшую встряску самым превосходным образом!
Однажды Кристоферу Стаффорду и его супруге пришлось отправиться в долгий путь на своем автомобиле. Они проехали уже приличное расстояние, как вдруг заметили, что бензина в баке осталось совсем немного.
Кристофер подъехал к ближайшей заправке, распорядился о заправке машины и пошел немножко погулять, потому что у него уже затекли ноги.
Когда мужчина вернулся, он увидел, что между его женой и сотрудником заправки завязалась оживленная беседа. Как только Кристофер подошел к ним, беседа прекратилась и Стаффорды продолжили свой путь.
Через пару минут после этого Кристофер поинтересовался у жены, была ли она знакома с тем мужчиной. Как оказалось, она встречалась с ним почти год еще во времена учебы в колледже. После такого неожиданного признания он сказал: «Вот если бы тогда ты вышла за него замуж, но была бы сейчас женой сотрудника заправки, а не гендиректора!».
Но женщина не растерялась и нашла на насмешку мужа очень достойный ответ: «Любимый, если бы тогда я вышла за него замуж, то сейчас он был бы гендиректором, а ты работал бы на заправке».
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