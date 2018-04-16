Чем женская жестокость отличается от мужской

Жестокость — особенность личности, заключающаяся в полном безразличии к страданиям других людей или животных, а также стремление причинять боль другим. Но, кто более жесток: мужчины или женщины?

Социологически данные свидетельствуют, что более половины киллеров, которые арестовывает Интерпол — женщины. Также женщины чаще являются исполнительницами террористических актов. Несмотря на то, что женщина на преступление решается редко, но, если решается, то порой использует более жестокие методы, чем мужчина. Например, самыми жестокими женщинами в истории являются: — Дарья Салтыкова (одна из самых изощренных убийц, которая погубила около 139 девушек, женщин и девочек); — Елизавета Батори (настоящая серийная убийца, которая за свою жизнь уничтожила около 650 человек и все для того, чтобы купаться в ванне из их крови и выглядеть молодой); — Кэтрин Найт (первая женщина, которую приговорили к пожизненному заключению без права изменения приговора за то, что она убила, расчленила и сварила собственного мужа); — Эльза Кох (коллекционировала человеческую кожу с интересными отметинами у заключенных из концлагеря и даже заказывала из них сумки, люстры и другие предметы обихода); — княгиня Ольга (отомстила убийцам своего мужа, устроив пожар в целом селении).

Многолетние исследования психиатров, психологов, криминалистов и социологов также показывают, что более жестокими являются все — таки женщины, и связано это с рядом факторов:

Во — первых, у женщин более развит инстинкт самосохранения, и сохранения потомства, именно по этому в критические моменты женщина готова действовать более решительно чем мужчина и более беспощадны, так как ей нужно сохранить и вырастить ребенка. Причем в стремлении сохранить ребенка женщина способна даже убить отца ребенка, если тот представляет реальную угрозу для малыша.

Во — вторых, согласно предположению одного скандинавского социопсихолога, женщины являются более жестокими еще и потому, что им чаще, по объективным причинам, приходится отказывать мужчинам. Эта проблема корнями уходит в подростковый возраст, когда девочки и мальчики 13 — 16 лет, находясь в неравной ситуации относительно вопроса взаимоотношений и любви. Мальчики предлагают девочкам отношения, а те в свою очередь не могут одновременно дружить со всеми мальчиками, которые предлагают им такие отношения, и вынуждены отказывать. Отказ же является обидой. Мальчик рассчитывает на взаимность, а в результате получает противоположный результат. Девочка постоянно отказывая закрепляет понимание того, что для того чтобы сохранить себя, иногда приходится отказывать, а значит быть безжалостной. Таким образом, поведение закрепляется.

Конечно же, говорить что все женщины по своей природе, более жестоки нельзя, но вместе с тем, как показывает история, более изощренными и мстительными являются все же женщины.