5 преимуществ путешествия в одиночку

Ваш новый имидж — примерьте его на себя

Главная причина, по которой многие не едут в самостоятельное путешествие — это комплексы. «Что обо мне подумают люди?» «Все решат, что у меня никого нет». «За кого меня будут принимать?» Эти и другие подобные вопросы — признак тотальной неуверенности в себе.

Конечно, превратиться в самодостаточного человека, которому все равно за кого его будут принимать посторонние люди, в одночасье не получится. Но стоит вспомнить, что путешествовать в одиночку часто отправляются вовсе не «никому не нужные» люди, а наоборот, те, кто гипервостребован, пресыщен общением, устал от него. Таким людям, чтобы отдохнуть и «перезарядиться» жизненно необходимо побыть наедине с собой или в компании абсолютно новых людей. Поэтому ваше убеждение в том, что во всех одиноких путешественниках видят неудачников, ошибочно.

То, как будут смотреть на вас окружающие, безусловно, зависит от вашей самопрезентации. Ссутуленные плечи, робкие движения и взгляд в пол — выдадут в вас неуверенного в себе одиночку. Если же вы постараетесь войти в образ раскованного, любящего себя, дружелюбного (а не высокомерного) человека, наслаждающегося своим отпуском, то именно так вас и воспримут новые знакомые. Примерка и вживание в этот имидж может волшебным образом изменить вас и в обычной жизни. Уверенные в себе дружелюбные люди вызывают желание с ними общаться. А вот недовольный жизнью зануда вряд ли расположит к себе окружающих.

Новые знакомства? Сколько угодно!

Другая причина, по которой некоторые отказываются от путешествия в одиночку, ложный страх, что будет скучно и «не с кем поговорить». Однако скучно и не комфортно может быть как раз в случае, если вы, лишь бы не ехать одной, возьмёте с собой в поездку малознакомого человека. Или, например, маму (тётю), с которой, в силу разницы в возрасте у вас слишком разные ценности и интересы. А если вы мечтаете о романтических отношениях в путешествии, то и здесь шансы значительно выше у «одиночек». Согласитесь — подсесть и заговорить во время утреннего кофе с понравившейся девушкой без спутника незнакомому человеку значительно проще, чем если она уже занята беседой с кем-то ещё.

Однажды я поехала на пять дней в путешествие по Провансу одна (подруга в последний момент не смогла). За эти пять дней я познакомилась с таким количеством интересных людей, как ни в одной другой поездке. И с некоторыми из них поддерживаю общение до сих пор. Поверьте, если вы сами не станете закрываться от мира, то скучать в «одиночном» путешествии вам точно не придется.

Шанс пожить так, как хочется

Редко у кого есть возможность делать целый день то, что хочется, не считаясь с пожеланиями ближних. А в «одиночном» отпуске такое возможно. Не нужно ни под кого подстраиваться, идти на компромиссы, жертвовать своими желаниями, ждать, торопиться, раздражаться. Это касается как бытовых моментов, так и культурной программы. Редкой возможностью побыть наедине с собой обязательно стоит воспользоваться и насладиться.

Возможность лучше понять себя

Путешествие в одиночку — это время, которое обязательно надо использовать с целью рефлексии: замечайте и отмечайте для себя, что вам захотелось сделать, анализируйте, почему именно это, резюмируйте, получили ли ожидаемое удовольствие. Этот весьма полезный опыт поможет лучше понимать себя, не повторять одни и те же ошибки, делать в будущем правильные выборы.

Например, поездка в Рим в одиночку, может открыть вам глаза на то, что вас на самом деле крайне мало привлекает беготня за экскурсоводом по якобы обязательным к просмотру достопримечательным местам. Возможно, вам по душе скверы, парки, и неспешные прогулки по лабиринту городских улиц. Вот почему вам было всегда так дискомфортно во всех поездках с вашей лучшей подругой. Осознав лучше значимые для себя ценности, вы сможете учесть их, не только отправляясь в следующее путешествие, но и знакомясь с новым партнером.

Новый самостоятельный опыт

Путешествие в одиночку может подтолкнуть вас на новый опыт — без оглядки на мнение знакомых или родственников. Кулинарный мастер класс? Танец живота? Погружение с аквалангом? Вечеринка быстрых знакомств? Еда в темноте? Урок танго? Скалолазание? Любой новый опыт обогатит вас, а отсутствие страха встретить знакомых, может на него решиться.

А еще непривычная обстановка способствует новым начинаниям. Давно хотели начать заниматься йогой, запоминать каждый день по пять новых иностранных слов, плавать в бассейне, проходить по 10 000 шагов пешком, вести свой блог или приступить к написанию книги? Начните реализовывать свои задумки в путешествии!

И, кстати, опыт новых знакомств, без оглядки на мнение попутчиков — тоже важен и полезен. Никто не будет «крутить у виска» и восклицать: зачем тебе потребовалось болтать полночи с этим смешным ирландцем?! Да ни за чем! Просто вам было с ним в тот момент интересно. А будь с вами ваша подруга, этого весёлого и, несомненно, обогатившего ваш опыт общения, никогда бы не произошло.