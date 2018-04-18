Что делать, чтобы он женился

По данным Росстата на 2017 год, уже почти половина российских пар проживает вместе без регистрации отношений. А каждый третий ребенок рождается вне брака. По той же статистике, пары, проживающие вместе без регистрации, расстаются уже через четыре года после начала отношений, так и не дойдя до ЗАГСа.

Так в чем же причина этой печальной тенденции? И почему мужчины не хотят связывать себя узами брака? Об этом корреспонденту «МИР 24» рассказали кандидат психологических наук Лариса Суркова и врач-психотерапевт Айя Громова.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНА В «ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ» НЕ ТОРОПИТСЯ ЖЕНИТЬСЯ

Есть ли связь между совместным проживанием и нежеланием мужчины жениться?

Лариса Суркова: Безусловно, такая связь есть. Что нам говорят исследования? Что мужчине, которого кормят, поят, любят, холят и лелеют, очень хорошо. А это значит, что стремиться ему в общем-то не к чему. Люди, живущие в незарегистрированном браке, часто называют его «гражданским». Между тем, гражданский брак — это как раз брак, зарегистрированный по закону.

Очень распространена ситуация, когда мужчина и женщина, живущие вместе, имеют раздельный бюджет. Она тратит свои деньги на еду и быт, а он — на свои интересы. Когда в такой паре ждут ребенка, женщина попадает в тяжелую ситуацию: своих денег у нее нет, а ее мужчина совершенно не готов нести финансовую или любую другую ответственность за кого-то кроме себя.

Сегодня мы все чаще слышим: «живи для себя», «никто ничего никому не должен», «не нравится — поменяй жизнь». Никто теперь не учит терпению, способности договариваться и идти на уступки. Более того, эти качества часто путают со слабоволием, соглашательством и жертвенностью. В связи с этим неуклонно растет количество разводов. Ведь сказать «я больше не могу и должен позаботиться о себе» гораздо проще, чем принять ответственность.

Существуют и так называемые «браки травмированных людей». Обычно в таких парах каждый из партнеров пережил настолько болезненный развод, что они осознанно не хотят регистрировать отношения, чтобы не повторить этот сценарий. Правда ли, что при этом все мужчины избегают брака? Нет, конечно. Есть мужчины, которых с детства воспитывали по-другому. И для них брак — часть их идеальной жизни. Это этап взросления и признак состоятельности.

Айя Громова: Будем откровенны: современные люди в принципе с трудом заключают брак. В мире наблюдается колоссальный слом института брака.

Первая причина кризиса брака — легализация секса. Легальный секс — это то, ради чего люди создавали семьи раньше, ибо секс вне брака считался постыдным и недопустимым делом. Возможность секса без брака дала нам свободу: без штампа в паспорте можно легально иметь несколько партнеров, и никто за это не осуждает. Причем это касается не только мужчин, но и женщин. Но социальные штампы, конечно, работают до сих пор.

Вторая причина, забившая гвоздь в гроб понятие «брак», — легализация рожденных вне брака детей. Сегодня никто не осудит женщину, родившую ребенка без отца. Таких детей с каждым годом становится все больше. Тенденция «рожу для себя» крепнет во всем мире. Это новая культурная норма.

Следующая причина — финансовая независимость женщин. В прошлом перед среднестатистической женщиной стояла задача — выйти замуж, чтобы получить кормильца. Современные женщины могут зарабатывать на жизнь сами, многие зарабатывают даже больше, чем мужчины, и поэтому кормилец им не нужен. Это три основные причины крушения института брака.

Теперь, когда стало понятно, почему эти процессы происходят, можно поговорить и о специфике гражданского брака. Итак, почему мужчина после долгого совместного проживания с женщиной не хочет оформить отношения? Ответ простой: потому что все его потребности удовлетворены. Быт, интимная близость, еда, общение — все составляющие полноценной жизни. Но при этом нет никаких обязательств.

Это очень удобная для мужчины форма отношений. Мужчина чувствует, что такие отношения можно в любой момент прекратить. Один из моих клиентов утверждал, что это очень просто: не нужно искать каждый день новую партнершу, тратить свое время и силы. Однако в быту неизбежно возникают конфликты. И чем дольше люди живут вместе, тем сильнее растет уровень усталости друг от друга. Быт надоел, человек надоел, главная эмоция — разочарование.

Женщина в этой ситуации удовлетворяет только часть потребностей: у нее есть все, но нет мужа. Именно женщины в такой паре всеми правдами и неправдами тянут отношения, чтобы поставить печать. Потому что они чувствуют себя обманутыми, использованными, проигравшими, неудовлетворенными. Им стыдно смотреть в глаза окружающим, уж очень много в эти отношения вложено. Зачастую если женщине все же удается поставить штамп, новоиспеченная семья быстро разваливается. Как только женщина свою потребность закрывает, на первый план выходит взаимная усталость, и развод становится неизбежен.

Большую роль во всей этой истории играет половое воспитание девочек и мальчиков. Что мы говорим девочке? «У тебя будет семья, у тебя будет муж, у тебя будут дети». Что мы говорим мальчику? «Ты вырастешь большой, сильный, умный. У тебя будет интересная работа, карьера, у тебя будет профессиональная реализация». Мужчины, кстати, часто в качестве отговорки говорят, что «сначала нужно встать на ноги». Причем, говорят это даже те, у кого есть квартира и стабильная работа. Потому что им важнее не семейная, а профессиональная реализация.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И БРАКОМ

Почему мужчины признаются в любви, но затягивают со свадьбой?

Л. С. : События развиваются именно так, как женщина позволяет им развиваться. Мужчине, который ухаживает за женщиной со всеми букетно-конфетными элементами, и в голову не придет сказать «давай-ка вместе жить».

Потому что она никогда не оставалась у него ночевать, потому что она не находится в его полном распоряжении день и ночь, потому что желание общаться с нею, обладать ею связано с ограничениями. Мужчина либо будет ждать, либо, поняв, что все его желания связаны с этой женщиной, сделает ей предложение. Но если можно получить все, не дав взамен ничего, вероятно, он так и поступит.

Впрочем, по-настоящему любящий мужчина захочет защитить свою вторую половину и своего ребенка. Он женится не потому, что так нужно, но потому, что это защитит тех, кого он любит. Так что если вам говорят про любовь, но дальше слов дело не идет — делайте выводы. Сегодня нередки случаи, когда в таких браках берется ипотека, а сожитель потом просто встает и уходит, оставляя женщину наедине с ребенком и непомерными финансовыми обязательствами. Или наоборот оказывается основным владельцем имущества. Умные люди говорят: «прежде чем сойтись, подумайте, как вы будете расходиться». В семейных отношениях все должны быть защищены.

А. Г. : Надо сказать, что затягивание свадьбы — понятие субъективное. 2 года? 5 лет? Что называть затягиванием? Давайте все-таки внесем ясность. Это, конечно, тоже будут очень примерные рамки, но хотя бы какая-то конкретика. Допустим, прошел год, и он не готов жениться.

Считаю, что это вполне нормально. У мужчины идет внутренний процесс, в котором он прикидывает свои выгоды. Не относитесь к этому презрительно. Мы все ищем выгоду. Не обязательно материальную. Мужчина тоже присматривается. Год по современным меркам это, конечно, не срок. А вот если становится понятно, что к оформлению дело не движется, и даже не обсуждается, то это проблема.

ЧТО ДЕЛАЕТ БРАК НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ МУЖЧИН

Какие обстоятельства делают официальный брак непривлекательным для мужчин? Может быть, они просто боятся потерять свободу?

Л. С. : Я считаю, что это все сказки про свободу. Если мужчина планирует жить так, как ему хочется, никакой брак, штамп и обязательства не остановят его. Есть огромное количество мужчин, которые так и живут. Их не пугает мифическая «несвобода», потому что они ведут и чувствуют себя по-другому. Я думаю, в браке их пугает, прежде всего, ответственность. Это страх, что ты не справишься, «не потянешь», не сможешь отвечать не только за себя, но и за свою семью.

А. Г. : Как правило, в совместном проживании заинтересованная женщина делает больше, чем ее партнер. То есть, это неравноправный союз: женщина гораздо сильнее вкладывается в отношения. Здесь женщине нужно набраться смелости и признать, если мужчина в гражданском браке совсем не вкладывается — ему это в принципе не нужно. И нет никаких причин, чтобы он вдруг начал вкладываться.

Такие отношения, кстати, очень разрушительны. Как правило, в них попадают люди с нездоровой самооценкой. Такие женщины всегда жертвы. Самооценка у них базируется на принципе: «если он на мне женился — я хорошая, а если нет — я плохая». И тут надо начинать решать проблемы не с партнером, а с самооценкой. Женщины со здоровой самооценкой не «застревают» по 5-10 лет в гражданских браках.

КАЖДАЯ ЛИ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ О СВАДЬБЕ?

Правда ли, что каждая женщина, которая соглашается на совместное проживание, мечтает о свадьбе?

Л. С. : Психологи, конечно, часто говорят о такой тенденции. Но кто-то мечтает, а кто-то нет. Если брать статистику, то, основаня масса, конечно, мечтает. Но при этом есть женщины, которые этого искренне не хотят. Почему большинство придерживается традиционного мнения? Потому что в российском обществе «выйти замуж» — это определенный знак качества. Хоть разок, но надо сходить. А потом уже можно ходить с гордо поднятой головой.

А. Г. : Думаю, в большинстве случаев это абсолютная правда. Как правило, женщины, соглашаясь на совместное проживание и утверждая, что их все устраивает, на самом деле, подразумевают брак. Есть единичные случаи, в которых девочку на брак не ориентировали, или ориентировали, но она сознательно переступила через эти установки родителей и общества. В остальном — все хотят замуж. Несмотря на кризис института брака, установка что брак — это важно, живет в голове каждой женщины. Многие воспринимают гражданский брак как ступеньку на пути к браку официальному.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОН ЖЕНИЛСЯ?

Л. С. : Я порекомендую два хороших упражнения. Первое: оцените собственную ценность. Осознайте ее. Почувствуйте. Как это делается? Просто составьте банальный список с ответами на вопросы — что вы вкладываете в ваши отношения, и что вкладывает ваш партнер? В процессе вы можете выяснить не только неприятную правду, но и вполне успокаивающую. Может оказаться, что у вас полноценная семья, и ваш партнер трудится так же, как и вы, заботится так же, как и вы, и его вклад в семейные дела высок. В таком случае, может, вы вообще плюнете на этот штамп. Но можно столкнуться и с другим вариантом. Может оказаться, что на вас лежит абсолютно все, а на нем — только сам факт его присутствия.

Если вы стремитесь сохранить отношения, вам придется вступить в непростые переговоры. Объясните партнеру, что именно кажется вам несправедливым, и добейтесь изменений. Если это не работает, но уходить вам все равно не хочется, сделайте второе упражнение: представьте себя через 10 лет во всех деталях. Подумайте, что и как может измениться, и почему это должно произойти? Если вы поймете, что через 10 лет он все так же лежит на диване, а вы все так же обслуживаете его, а потом еще и детей, и при этом работаете на трех работах — бегите.

Очень часто женщины не могут бросить этот свой большой «проект», потому что потрачено много сил, вложено много ресурсов и лет. В психологии мы называем это «созависимость». Сами того не осознавая, мы начинаем играть определенные роли «жертвы», «мучительницы», «спасительницы», «ревнивицы», и, как ни странно, мы настолько к этим ролям привыкаем, что нам они даже нравятся. Откажитесь от них. А если не получается самой, вам поможет психолог.

А. Г. : Первый и самый главный способ — оставить мужчину в покое, устроить ему «абстиненцию» и дать пожить для себя. Пока он не потеряет отношения, к которым привык, пока он не почувствует, что ему без этих отношений плохо — ничего не произойдет. И такое невнятное совместное проживание будет тянуться десятилетиями. Не унижайтесь, не просите, не требуйте. Смотрите на факты: вы дали ему любовь, заботу, секс — а это высшая форма близости, вы уже все ему показали. Если вы окажетесь важны, то он женится, но это будет его внутреннее решение.

Когда вы дадите ему свободу, пожалуйста, живите своей жизнью, избавьте его от себя, не попадайтесь на глаза, не сидите с телефоном, не пишите в соцсетях. Пусть он достаточно долго пробудет без вас. И когда он вас увидит, вы должны быть здоровой, красивой, счастливой и интересной для других мужчин. В общем, вы должны жить своей жизнью. Речь же не идет только о браке, но и о настоящих отношениях. А такие отношения могут быть только у равных партнеров.

Если разрыв отношений покажет, что ему без вас лучше, так, может, лучше сейчас это понять, чем еще через некоторое количество лет, копя в себе болезни и разочарования? В случае если отношения возобновятся, нужно чтобы они строились иначе. Если вам дорог этот мужчина, не играйте в недотрогу и госпожу, принимайте его попытки наладить отношения спокойно и с благодарностью. Не увлекайтесь: меньше эмоций — больше головы, смотрите на факты. Что человек делает? Какие серьёзные шаги, влекущие за собой обязательства, он предпринимает? Не пытайтесь выстроить отношения, в которых он пришел, а вы его «приняли». Ведь мы выходим замуж не «для галочки», не для того, чтобы ликвидировать свою потребность, а для того, чтобы быть счастливой с другим человеком.