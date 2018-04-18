Должен ли мужчина обеспечивать женщину

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Алена Котович, колумнист, блогер

Что бы там ни говорили мужчины, которые все чаще пытаются навязать нам, что они никому ничего не должны, — мужчина должен обеспечивать свою семью, и точка. Существует очень простой критерий: как выглядят и чувствуют себя женщина и дети, так и судят по мужчине. И сколько бы женщина ни зарабатывала, успех все равно припишут ее мужу. Это реалии нашего общества — мы живем в России, это, увы, наш менталитет, в отличие от Запада.

И есть еще критерий: когда мужчина заявляет, что не хочет обеспечивать свою женщину, — это говорит о том, что она ему просто неинтересна.

Это ли не повод задуматься тем из нас, кто привык чувствовать себя как «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»? Если на этапе зарождения отношений мужчина сразу же начинает делить расходы на развлечения пополам, думающая о своем будущем девушка не станет продолжать с ним отношения. Это показатель его состоятельности и отношения к семье в общем.

Например, есть у меня знакомая, которая сейчас сидит в декрете. Пока она работала, все у нее в семье было хорошо, а семейный котел пополнялся поровну. Но стоило ей уйти в декрет, начались проблемы. Денег муж ей выделяет самый минимум, никакого общего котла теперь нет.

Бедняжке приходится брать деньги у своей мамы, чтобы привести себя в порядок или посетить бассейн. А ведь то, что после рождения ребенка муж поведет себя таким образом, было видно сразу! Все подруги говорили ей, что «мужчина-пополамщик» не подходит для создания семьи. Но она и слушать не хотела и соглашалась по европейскому варианту отношений оплачивать за себя билеты в кино. Вот вам и результат, получите — распишитесь: муж совершенно ее не ценит и не уважает.

Мужчина обязан обеспечивать свою женщину, когда та становится беззащитна материально: беременна или кормит грудью. А еще у женщины, в отличие от мужчины, в нашем традиционном обществе есть миллион обязанностей в семье, которые обычно мужчина делать не хочет.

Например, воспитание детей, готовка на всю семью, уборка, стирка — да вы и сами все знаете. Так почему же женщина должна делать все это и при этом наравне с мужчиной еще и обеспечивать семью? Какой смысл вступать в брак, если он не дает ощущение покоя и защищенности, хотя бы материально?

В общем, если пара нацелена на рождение детей и общий быт, основные расходы семьи — дело мужа. Она ДОЛЖНА заниматься домом и рожать детей, а он ДОЛЖЕН заботиться о том, чтобы в семье было все необходимое. Может быть и по-другому, если мужчина заберет на себя половину домашних обязанностей, но в России таких джентльменов можно посчитать по пальцам. Разве не так?