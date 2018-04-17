Почему мужчины выбирают «неидеальных» женщин

Все еще стремитесь стать похожей на собственную отфотошопленную фотографию? И очень зря. Потому что мужчинам, оказывается, вовсе не нужна идеальная женщина. И женятся они не на ней, идеальной, а на совершенно обычной барышне. Сейчас расскажем, почему.

Что им надо?

Искать ответы в области социопсихологии или на женских форумах можно, но довольно бесперспективно. Там мнения четко разделились:

1) Мужчины гуляют с доступными, а женятся на достойных.

2) Мужчины любят ярких, сильных, самодостаточных женщин, но боятся выглядеть убого на их фоне, вот и женятся на серых мышках.

На самом деле все эти социальные изыски лишь следствие глубинных физиологических причин.

Вам и правда кажется, что чем длиннее ноги, тем краше будет ваша жизнь? Тогда удлиняем ноги. Можно даже просто сделать вид, что они длинные: наденьте юбку покороче и каблуки повыше — и мужчины сразу начнут оглядываться. Их также возбуждает женский интеллект и низкий голос, подтянутая попа и подкачанный пресс. Они, может, и сами не знают почему… А вы сейчас узнаете.

Гормон и я. И вы

Принято считать, что длинные ноги — это женственно. В действительности все как раз наоборот…

Внешность человека, его манеры и наклонности во многом зависят от количества женских и мужских половых гормонов — эстрогенов и андрогенов. У девушек больше первых, у юношей — вторых. Но это не значит, что сильный пол лишен женских гормонов, а слабый — мужских. Если бы дамам был не положен тестостерон, мы бы не знали об Анастасии Волочковой, Марии Шараповой , Наталье Бехтеревой, Софье Ковалевской Астрид Линдгрен . А мужчины, если бы у них не было женских гормонов, давно бы уничтожили Вселенную. Иными словами, внутри вас свою работу выполняют и те, и другие. Ваша жизнь во многом зависит от их баланса.

Чтобы было понятнее, поставьте перед собой две фотографии в полный рост. Слева пусть будет экс-губернатор Калифорнии Шварценеггер, а справа — вы собственной персоной. И сравните — найдете великое множество отличий.

Хотя нет! Терминатор перекачан, а вас я не могу разглядеть, поэтому будет необъективно. Давай лучше слева будет Владимир Кличко , а справа Ким Кардашьян — воплощения андрогенного и эстрогенного типажей.

Сравнили?

А теперь оцените свои ноги, которые вы всеми силами стремитесь удлинить. Ваш идеал, часом, не те, которые слева? Длинные, ровные, без всяких лишних округлостей, диаметр бедра от таза до колена если и меняется, то незначительно… Все это говорит о малом количестве эстрогенов. Подлинно женское бедро — не прямое, а конусообразное, сужающееся от попы к коленке. Но молодые люди на такое не ведутся. Они хотят худую длинноногую диву. И чувствуют, что она тоже хочет. Естественно!

Посмотрите на фото слева: длинные ноги говорят о высоком уровне мужских половых гормонов. А высокий уровень мужских половых гормонов (опять смотрите на левую фотографию) говорит о постоянной готовности к сексу. Ваши поклонники об этом ничего не знают, но эрудиция здесь ни при чем — сплошные инстинкты. По той же причине молодые самцы любят умных и агрессивных женщин: ум и агрессивность — показатели высоких андрогенов.

Однако с возрастом гормональный фон меняется. Уровень андрогенов у самого мужчины начинает снижаться уже годам к 25. Тогда он задумается о стабильных моногамных отношениях и продолжении рода. И, как настоящий принц, выберет совсем не ту, которая постоянно хочет секса, а ту, у которой высокий уровень эстрогенов намекает на высокую же фертильность (способность и готовность рожать) — Золушку с тонкой талией, маленькой туфелькой, мягкой попкой и не особо длинными ногами. Быстрота мышления и пробивные способности не расцениваются как абсолютный плюс для продолжения рода.

Ловите баланс!

В общем, схема ясна? Хотите много поклонников — подчеркивайте (или симулируйте) те качества, которые говорят о высоком уровне андрогенов. Хотите замуж — скрывайте андрогены, подчеркивайте эстрогены.

Если, например, вы до сих пор в спортзале уделяли основное внимание ягодицам и бицепсам, а теперь поняли, что готовы создавать семью, смените схему тренировок. Пусть попа и руки слегка «обмякнут», пока вы будете вытачивать себе талию. Но здесь главное не перегнуть палку и не бросать занятия совсем: жировая прослойка говорит о высоком уровне эстрогенов, ожирение — о проблемах со здоровьем (то есть не гарантирует высокую фертильность).

Если вы до сих пор предпочитали мини-юбки (подчеркивающие длину ног) или брюки (как намек на тотальную андрогинность), то пора перейти к платьям, намекающим на талию и скрывающим ноги хотя бы до колена. Вы удивитесь, насколько сильно такие мелочи цепляют мужское подсознание.

Правда, некоторые параметры исправить невозможно ни упражнениями, ни косметикой, ни правильно подобранным костюмом. В частности, размер стопы не уменьшишь нехирургическими методами, а интеллект не спрячешь. Тем не менее отчаиваться нет причин. В большинстве случаев проявления гормонов компенсируют друг друга. Лично знаком с женщинами, у которых 40-й размер обуви, сухой логический рассудок, но при этом тонкая талия, выраженные бедра и чрезвычайно нежная кожа. У каждого свой баланс. А идеал, как вы знаете, тоже выглядит подозрительно.