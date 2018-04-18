Какие цвета раздражают, а какие располагают людей

Готовясь к важной встрече, будь то переговоры, собеседование, знакомство с родителями вашего мужчины, важно создать правильный образ, который будет свидетельствовать в вашу пользу.

Мало кто задумывается о том, что конкретные цвета заставляют окружающих испытывать определенные эмоции. И зря! Такая невинная манипуляция может во многом сыграть на руку. Поэтому в жизни не будет лишним знать и соблюдать правила тона, чтобы формировать нужные психологические ощущения от вашего присутствия.

Как правило, в определенный момент времени человек предпочитает один, реже два или три цвета, которые преобладают в его окружении, обстановке, одежде и т. д. Со временем цветовые предпочтения могут меняться. Но в любом случае ваш любимый цвет может многое поведать об особенностях вашего характера и эмоционального состояния.

Белый

Белый цвет — олицетворение чистоты, целомудрия и высокого уровня духовного развития. Он беспристрастный и символизирует невинность, незапятнанность, добродетель, радость, совершенство и завершенность. Мало кто знает, что белый цвет также является символом равенства, поскольку именно в нем соединяются все другие оттенки.

Выбирая белую одежду, мы олицетворяем торжественность и обращаем на себя особое внимание. В белом люди воспримут тебя как надежного, искреннего, доброго и открытого человека. В разговоре даже с самым негативно настроенным собеседником у вас будут все шансы завоевать его расположение и разрядить обстановку в целом.

Вспомните: во всем мире белый флаг символизирует капитуляцию и говорит о том, что участник переговоров не вооружен.

Красный

Каждый цвет оказывает на человека определенное влияние. Красный цвет в психологии характеризуется неуемной энергией, страстью, уверенностью в своих силах и готовностью к решительным действиям. Он символизирует любовь, жизнерадостность, а с другой стороны — жестокость, войну, агрессивность. Выбирая этот цвет, нужно понимать, что незаметной остаться не получится. Его выбирают те, кто стремится быть в центре внимания, желает выделиться из толпы. Для первого свидания рискованно! Есть вероятность, что мужчина испугается такого напора или попросту будет испытывать неловкость. А вот на вторую или третью встречу смело облачайся в красный, и успех тебе гарантирован.

На работе избыток красного может восприниматься не лучшим образом. Поэтому важно чувствовать меру. Например, небольшой элемент красного может подчеркнуть смелость и энергичность, красная сумочка, туфли или помада никогда не вызовут негатив со стороны ваших коллег.

Зеленый

Один из самых комфортных цветов для зрительного восприятия. Зеленый цвет — цвет стабильности и благосостояния, символизирует волю и самоутверждение. Его часто выбирают солидные люди.

Темно-зеленый костюм — признак консервативных взглядов, но в то же время небольшой акцент этого цвета в одежде создает впечатление упорного человека. Светло-зеленый, напротив, олицетворяет юность, легкость и несерьезность. В зеленом вы само олицетворение роста и развития. Считается, что зеленая одежда — это лучший выбор для переговоров, так как помогает расположить к себе собеседников.

Желтый

Яркий и солнечный, желтый всегда обращает на себя внимание. Физиологически это первый цвет, распознаваемый человеческим зрением. Выбирая одежду этого цвета в пасмурный день, вы обеспечите хорошее настроение себе и окружающим, ведь желтый олицетворяет юмор, недаром смайлики окрашены именно в него.

В желтом наряде вы будете не только создавать позитивные вибрации, но также произведете впечатление уверенного в себе человека, умного, с деловой хваткой, способного умело обходить все неприятности.

Некоторые ошибочно полагают, что желтый цвет несет негативный посыл. Вот и строки песни: «Желтые тюльпаны — вестники разлуки», — подтверждают эту теорию. Но это совсем не так, если только желтый не в сочетании с черным, такой тандем считается знаком опасности. Большинство ядовитых насекомых имеют именно такое цветовое сочетание.

Синий

Символизирует гармонию, спокойствие, лояльность, чистоту и духовность. Дает ощущение стабильности, порядка и доверия. Если в твоем гардеробе преобладает одежда синих оттенков, ты достаточно умна и независима, часто ощущаешь потребность в душевной теплоте и внимании. Вы отличаетесь терпением, выдержкой, сдержанностью в эмоциях.

Это цвет авторитета, неслучайно дресс-код у мужчин на деловые официальные мероприятия предписывает темно-синий костюм. Синий цвет умиротворяет, но в то же время держит в тонусе. К тому же он располагает к общению, помогает побороть тревогу и волнение. Людей в синей одежде воспринимают как мудрых, надежных личностей, которые умеют анализировать ситуацию и принимать важные решения.

Если вы предпочитаете носить джинсы, знайте, что джинсовая одежда производит впечатление благородства и качества.

Черный

Классический цвет элегантности, считается одним из самых сексуальных, возможно, оттого что он ассоциируется с опасностью и тайной. Из-за своей противоречивости черный считается как символом простой элегантности (благодаря хорошей сочетаемости с другими цветами), так и символом богатства и шика. Люди в черных костюмах выглядят респектабельными, властными и уверенными в себе. Часто полагают, что человек, регулярно выбирающий черную одежду, находится в угнетенном эмоциональном состоянии, но это не так. Желание надеть черное может быть вызвано соображениями обыкновенной практичности.

К тому же этот цвет считается универсальным, да и маленькое черное платье все еще является идеальным выбором для вечернего выхода.