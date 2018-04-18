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Почему вредно слишком много думать
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Почему вредно слишком много думать 

Умная 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждый день головы людей посещают миллионы самых разных мыслей. Мы планируем свой день, думаем, как решать проблемы, мечтаем…
Но иногда мы можем попасть в ловушки — организованные, в частности, нашим мозгом. Например, человек столкнулся с каким-то препятствием. Он продумывает решение, анализирует, но может произойти так, что он начнет слишком много своих мыслей и своей энергии уделять этой проблеме, хотя она того не стоит.
В английском языке для такого состояния мыслей есть даже свой собственный термин — overthinking — что дословно обозначает «слишком много думать», «накручивать себя», «зацикливаться».
Никто не спорит — сложные проблемы требуют ответственного грамотного подхода, и все же лучше «передумать», чем «недодумать», но это может сыграть злую шутку. Не зря же говорят, что «Лучшее — враг хорошего».
Зацикливаться на трудностях и тем более посвящать им все свое время — это значит упустить из вида картину целиком. Слишком сильное зацикливание приводит к тому, что человек придумывает довольно сложное решение проблемы, упуская сложное. Также это отнимает слишком много времени и парализует способность к действиям, ведь человек все еще продолжает искать то самое идеальное решение проблемы.
Но не все так плохо. Если вы поймали себя на том, что слишком много думаете по поводу какого-либо вопроса, есть несколько простых советов, помогущих вам этого избежать.
Подумайте, насколько хорошо вы осведомлены о проблеме. Возможно, вы просто упустили что-то из виду, и поэтому трудность кажется вам непреодолимой?
Не думайте о том, что может пойти не так. Сосредоточьтесь на хорошем. Всегда проще нарисовать себе мрачный исход проблемы, но может все не так плохо?
Подумайте о возможной неудаче в перспективе. Провал в чем-то кажется вам ужасным. Но представьте, будет ли он настолько ужасен через месяц или год?
Отвлекитесь. Не зря популярность набирает медитация, ведь с ее помощью как раз можно отпустить проблемы. Но кроме медитации есть разные способы отвлечься — танцы, спортзал, рисование или вышивка. Главное не искать забытия в алкоголе или наркотиках — это может с легкостью войти в привычку и вместо того чтобы решить проблемы они могут спровоцировать новые.
Будущее — непредсказуемо. Жаль, конечно, что люди не могут предсказывать будущее, но это факт. Поэтому не стоит тратить слишком много времени в бесконечных размышлениях о завтрашнем дне. Подумайте, что вам нужно сделать сейчас.
Подумайте о своих хороших качествах. За зацикливанием на трудностях стоит одна единственная эмоция — страх, что вы не сможете справиться, и что недостаточно компетентны для этого. От подобных мыслей могут запросто опуститься руки — но сосредоточьтесь на своих сильных чертах, и тогда придет понимание, что задача не такая уж и неподъемная.
Никто не спорит, что рассматривать задачу с разных сторон и искать решение — это замечательно. Но иногда полезно задать себе вопрос: «Не слишком много ли я думаю?»
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