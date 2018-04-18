Воздушные замки: как перестать мечтать и начать действовать

Если вы — натура мечтательная, то ваше частое отсутствие «в этом мире» доставляет немало проблем: не выполняются нужные дела, не материализуются желания, жизнь будто стоит на месте. Воображение — это, конечно, хорошо, но как сделать так, чтобы и мечталось, и делалось?

Выход есть. Вот несколько простых решений, которые помогут вам «заземлиться».

Ешьте с удовольствием

Вкусная, сытная еда заземляет. Чтобы перестать витать в облаках, необходимо прочувствовать наслаждение от пищи. Таким образом, ваше внимание переключается на земное, плотное — и вот вы уже мыслите конкретно, осязаемо, по делу.

Двигайтесь

Перенесите акцент с головы на тело. Когда ваша кровь бушует, вам не до мечтаний. Энергичная уборка, приятная прогулка в парке, плавание в реке или бассейне — все поспособствует тому, чтобы вы перенеслись в «этот» мир.

Поставьте себе конкретную цель и срок

Мы мечтаем, когда у нас много свободного времени и не к чему стремиться. Нет, в голове, конечно, мы рисуем картины прекрасного будущего, но действий не предпринимаем, потому что просто посвящаем время самому процессу мечтания. Придумайте себе цель, разбейте период достижения на несколько этапов и действуйте. Вы увидите, как от бесплотных мечтаний не останется и следа: они будут заменены на что-то вполне конкретное.

Найдите то, чем можно полюбоваться

Дело в том, что нам необходимы внешние стимулы, чтобы спуститься с небес на землю. Красивые цвета, сочные краски, удивительные пейзажи — все это сконцентрирует вас на жизни здесь и сейчас. Вы должны понять, что жизнь — это не мечты, а реальность. Точнее, это те мечты и представления, которые стали реальностью благодаря вашим усилиям или просто как дар от природы, людей, от всего, что вас окружает.