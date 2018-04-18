Как перестать винить саму себя во всем

Американские психологи обозначают термином guilty-free маркетинговое явление, которое все чаще встречается в рекламе: не чувствуй себя виноватой за то, что смотришь реалити-шоу, ешь после шести, следуешь своим принципам.

Кажется, что все, что касается удовольствия, — тесно связано с виной. Миллениалы часто не позволяют себе делать то, что хотят, потому что считают, что этого не заслужили. Даже когда ты соглашаешься последовать своим желаниям — маленький червячок по-прежнему грызет тебя изнутри и портит все удовольствие.

Исследования показывают, что вина — неэффективный способ контроля своего поведения. Например, в докладе 2013 года журнала Appetite психологи сообщали о том, что люди, которые испытывают вину за поедание шоколадного торта, имеют больше проблем с потерей и поддержанием веса. Вместо того чтобы быть мотивацией — вина приводит к чувству беспомощности и ощущению потери контроля. К счастью, есть несколько способов избавиться от этого чувства и наладить свою жизнь.

Раньше вы не знали того, что знаете сейчас

Нечестно и даже жестоко обвинять себя в том, что вы поступили неверно и что можно было этого избежать, если вы бы знали, чем это кончится. Скажем, вы испытываете чувство вины из-за того, что расстроенная подруга попросила приехать, а вы отказались, потому что у вас уже были планы, которые неудобно менять.

На следующий день вы узнаете, что она выпила лишнего и начала звонить бывшему, и это привело к нехорошим последствиям. Достаточно естественно для человека начать обвинять себя в том, что вас не было рядом, чтобы остановить ее. Но вы никак не могли спрогнозировать то, что произошло позже. Помните, что многие ситуации, в которых вы испытываете чувство вины, возникают из-за того, что вы пытаетесь нести ответственность за поведение других людей, хотя не должна.

Скажите себе, что вы сделали все возможное

Возможно, вы были слишком взволнованы, обижены, подавлены или просто устали, чтобы полностью иметь возможность выбирать определенный путь. Согласись с тем, что, учитывая твои психологические или физические обстоятельства, которые доминировали над вами в момент принятия решения, вы не могли поступить иначе. Позвольте себе самопрощение — и зависящее от него понимание себя. Изучите поподробнее те обстоятельства, которые на вас повлияли, и избавьтесь от негативного восприятия последствий.

Вы не виноваты в том, что не получили ущерб

Если представить страшную ситуацию, в которой вы с другом попали в аварию и отделались парой синяков, когда он оказался со сломанной ключицей в больнице, то вполне нормально испытывать вину. Это принято называть «виной выжившего», к которой склонно большинство людей на планете, — хотя на это нет никаких оснований, ведь вы никак не могли предотвратить инцидент. Напоминайте себе о том, что произошедшее — чистая случайность, и что выживание в любой катастрофе — не то, за что должно быть стыдно.

Люди имеют право совершать ошибки

Если вы меньше нервничаете и не боитесь совершить ошибку, это уже само по себе снижает вероятность промахнуться. Любая проблема, которая у вас появляется, не обязательно является вашей ответственностью. Каждый может упустить что-то из виду, гораздо важнее то, что вы делаете после. Стоит понять, есть ли в этом некий полезный урок, который вы можете вынести, чтобы не допустить повторения, а также разобраться в том, что стоит за твоим нежеланием простить себя. Вы — такой же человек, как и все другие, почему вы должны заботиться о себе меньше?

Ваши идеалы навязаны и нереальны

Вполне вероятно, что вы уже установили для себя слишком высокие идеалы или они были навязаны вашим ближайшим окружением — семьей или партнерами. Вы чувствуете себя виноватой за то, что не соответствуете кому-то, но у любого человека есть свой предел. Когда вам говорят о том, что вы портите все, к чему прикасаетесь, и недостаточно стараетесь, это не обязательно то, что вам действительно нужно. Более того, навязчивое стремление к совершенству — прекрасная среда для развития низкой самооценки.

Признайте право на собственные интересы

Вам трудно отказать человеку, и вы будете чувствовать себя виноватой в том, что сказали «нет»? Задумайтесь, насколько вы действительно морально ответственны за то, что у вас просят. Разумеется, речь не идет о том, чтобы стать эгоистичной и потерять всякую совесть. Напротив, щедрость и помощь окружающим — похвальная позиция, к которой стоит стремиться всем на этой планете. Но помните о том, что вы имеете право на то, чтобы удовлетворять собственные потребности в первую очередь. Если вы стремитесь угодить окружающим, игнорируя свои нужды, старайтесь думать о том, что может быть источником подобных самоограничений. Вы действительно верите, что люди не будут вас любить, если вы откажете им в чем-то? Почему в вас заложена программа, которая регулярно побуждает вас ставить чужие потребности выше себя? Задавшись такими вопросами, вы сможете начать работу над преодолением собственного беспокойства.