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Женщины разделись во имя уродства
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Женщины разделись во имя уродства 

Lenta.ru 18 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»). Об этом сообщает The Sun.
Основатель бодипозитивного движения Сильвия Мак пострадала от ожогов в возрасте трех лет и всю жизнь скрывала свое тело. К ней присоединились и другие женщины, каждая из которых поделилась историей своего телесного увечья.
Они также рассказали, как Love Disfigure вдохновила их и заставила гордиться своей внешностью. «Я не носила одежду с короткими рукавами даже дома. На отдыхе я закрывала браслетами руки, чтобы никто не увидел моих повреждений», — рассказала 18-летняя Хлоя Роуз, страдающая пограничным расстройством личности. Из-за болезни девушка сама покалечила себе руки.
96 процентов тела другой участницы, Киззи Броколл, было покрыто ожогами. Страдающая от домашнего насилия женщина пыталась поджечь себя в 2013 году и, в результате, потеряла несколько пальцев. Она провела много месяцев в больнице и до сих пор дышит с помощью катетера.
«Я чувствую себя уверенной, потому что нашла больше людей, с которыми можно поговорить, и которые поддержат. Раньше помощи не было», — поделилась Броколл.
В феврале группа активисток движения за бодипозитив появилась на неделе моды в Лондоне в нижнем белье, чтобы побудить дизайнеров использовать моделей всех размеров и типов фигуры в своих шоу. Женщины прошли по городу с плакатами: «LFW: А где же формы?» и «Любите свои формы».
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